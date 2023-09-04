本报记者 林子涵

美国太平洋西部银行日前公布的财报显示，该行存款出现显著减少，再次引发市场担忧。图为在美国加利福尼亚州亨廷顿比奇拍摄的一家太平洋西部银行网点。

新华社/路透

近日，多家国际评级机构下调多家美国银行信用评级和评级展望。专家表示，高利率背景下，美国银行业资产负债管理风险正在加剧。随着美联储货币政策维持紧缩，美国银行业危机或将不断发酵。

银行业亮起“红灯”

日前，国际评级机构标普宣布下调5家美国中小银行的信用评级，并将另外两家银行的前景展望从“稳定”下调至“负面”。

据路透社报道，在被降级的5家银行中，美国联合银行、硅谷国家银行“存在高融资风险并高度依赖经纪存款”，联信银行、UMB金融公司出现“存款流失”，科凯国际集团被标普指出“盈利能力受限”。

就在此前不久，另一家国际评级机构穆迪下调了美国10家中小银行的信用评级，并将6家美国大型银行列入下调观察名单，另有11家银行的前景展望被定为“负面”。穆迪警告称，“美国银行业前景正在恶化”。

此外，国际评级机构惠誉近期也发布研判表示，可能会下调美国数十家银行的评级。

受评级下调影响，美股银行股走低。就在标普下调评级消息发布次日，花旗集团、美国银行、富国银行、摩根大通等美国银行的股价下跌近2%。

更多“红灯信号”还在出现。美联储报告显示，美国有700多家银行由于资产负债表上存在大量浮亏，正面临“重大安全和偿付能力风险”，这些银行的损失超过了其资本的50%。

7月底，位于美国堪萨斯州的地区银行“心脏地带三州银行”因资不抵债宣告破产，由联邦存款保险公司接管，这是今年美国出现的第五起银行破产案。

今年3月，硅谷银行、签名银行和第一共和银行等接连“爆雷”，引发美国银行业震荡。随着近期多家银行评级下降，市场担忧，美国银行业的麻烦远未结束。

连续加息是推手

多家国际评级机构在报告中表示，美国银行业正面临多重压力，包括存款流失、融资成本上升等。货币政策收紧是导致这一局面的关键原因。

去年3月至今，美联储为应对通胀已进行11次加息，累计加息幅度达525个基点。7月26日的货币政策会议后，联邦基金利率已达到5.25%到5.5%。分析指出，利率高位运行，导致美国银行业“入得少、出得多”。

在“入账”方面，受加息影响，美国银行持有的债券等资产价值大幅缩水。据美国联邦储蓄保险公司数据，截至去年底，美国银行持有债券的账面损失总额达到约6200亿美元。与此同时，加息还导致许多银行存款流失。据美国联邦储蓄保险公司数据，今年第一季度，美国银行业存款总额下降了4720亿美元，连续四个季度下降。

收不回来的贷款“坏账”也在增加。英国《金融时报》报道称，加息导致借贷成本飙升，美国的信用卡和商业地产违约率正不断上涨。今年第二季度，美国银行业因不良贷款造成的损失近190亿美元，创3年来最高水平。其中，信用卡债务严重拖欠率达11年来最高水平。

在“出账”方面，路透社援引投资机构分析称，加息提高了美国银行的经营成本。银行现在必须支付更多存款利息，以留住与吸引储户。根据许多银行的资产配置情况，他们只获得2.5%到4.5%的收入，现在却需要向储户支付高于此的利息。

西安交通大学经济与金融学院教授崔建军对本报记者表示，美国商业银行资产负债错配严重，存在流动性管理缺位，而加息引爆了这一长期高悬的隐患。

“美国商业银行一边从企业吸收大量不计息活期存款，一边凭此配置长期债券。美联储连续加息后，资产端的长期债券出现亏损，负债端出现存款流失，投资者也闻风而动，纷纷挤兑提取存款，导致银行极易出现资不抵债，触发流动性危机。”崔建军说。

中小银行面临的问题尤为严峻。中国现代国际关系研究院美国研究所副研究员孙立鹏对本报记者表示，美国中小银行的业务大量集中于商业地产贷款。高通胀、高利率环境下的经营成本上升，叠加新冠疫情引发的办公方式转变，导致商业地产空置率激增、商业地产市场风险加剧。为缩小风险敞口，美国银行业收紧了相关信贷，这进一步导致地产项目融资困难，加剧贷款违约风险。在此背景下，不少美国中小银行陷入经营困难。而中小银行的危机也有向大型银行传导、蔓延的趋势。

“2020年以来，全球经济疲软，国际贸易萎缩，企业和家庭普遍财务压力加大，企业投资和家庭消费普遍谨慎乏力。外部经济环境使美国银行业本就倍感压力。美联储急速加息缩表，令不少资产负债配置失衡的银行措手不及，陷入危机。”崔建军说。

或将抑制经济增长

美国银行业会否重演今年3月的风暴？分析指出，系统性金融风险尚未出现，但危机存在进一步发酵的可能性。

8月25日，美联储主席鲍威尔表示，为抑制通胀压力，美联储将“在适当的情况下继续加息。”

“随着美联储试图以更高利率来锚定通胀，银行的资产负债表方面的一些结构性问题继续对银行构成风险。”路透社援引分析称。

“美国多家商业银行此前的‘爆雷’尚属孤立事件，不代表系统性金融风险，但若‘黑天鹅事件’接连爆发，金融风险的隐患就会不断累积。”崔建军说，“年内若美国通胀走低、加息停止，银行‘爆雷’事件或可避免。但若美国不能成功控制通胀，持续加息，硅谷银行的破产事件就有可能重演。”

“目前来看，系统性金融风险尚不至于发生，但美国银行业前景却难言乐观。不仅中小银行的问题尚未有效解决，美债市场的持续波动也增加了金融市场动荡的风险。美国金融监管政策也仍在摇摆调整。美国银行业风险还在持续发酵过程中。”孙立鹏说。

《纽约时报》报道称，当前，美国银行业危机已对美国经济造成负面影响。不少企业由于难以获得信贷，被迫削减招聘、投资和支出，这将进一步抑制经济增长，引发更多风险挑战。

据英国《每日邮报》报道，惠誉近日表示可能下调美国大型银行评级的同时，也对美国经济健康状况作出了悲观评估。该机构预测，美国银行业下半年的资金和信用挑战犹存。信贷条件收紧、商业投资减弱及消费放缓等，将造成美国经济在今年第四季度和明年第一季度陷入轻度衰退。

(责编：贾文婷、刘叶婷)