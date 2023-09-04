新华社北京9月3日电 题：共促开放合作 共创美好未来——习近平主席向2023年中国国际服务贸易交易会全球服务贸易峰会发表视频致辞引发热烈国际反响

新华社记者

国家主席习近平2日在北京向2023年中国国际服务贸易交易会全球服务贸易峰会发表视频致辞。多国人士表示，习近平主席的致辞展现了中国推进高水平对外开放、同世界共享发展机遇的决心与担当，为各国合力应对全球经济挑战、共同开创繁荣发展前景注入了信心与力量。

以高水平对外开放激发新动能

“今年是中国改革开放45周年，中国将坚持推进高水平对外开放，以高质量发展全面推进中国式现代化，为各国开放合作提供新机遇。”习近平主席在致辞中多次提到“开放”一词。

英国驻华贸易使节汤姆·杜克（中文名杜涛）在现场聆听习近平主席致辞后说，中国推进高水平对外开放“将给英国等外国合作伙伴带来很多机会，我们期待这些合作给全世界的企业和人民带来益处”。

英国是今年服贸会的主宾国，组建了参展以来最大规模展团。杜涛说：“英中在服务贸易方面有很好的互补性，我们期待在技术服务领域共享中国式现代化成果。”

“扩大面向全球的高标准自由贸易区网络”“扩大电信、旅游、法律、职业考试等服务领域对外开放”“放宽服务业市场准入，有序推进跨境服务贸易开放进程”……泰国开泰银行高级副总裁蔡伟才说，习近平主席在致辞中提出了“打造更加开放包容的发展环境”系列新举措。他表示，服贸会的举办体现了中国政府放宽服务业市场准入、提高跨境服务贸易开放水平的决心，对海内外服务贸易供应商意义重大。开泰银行对进一步拓展中国市场充满期待。

“世界经济开放则兴，封闭则衰。”习近平主席的这句话给新加坡时政评论员翁德生留下深刻印象。翁德生说，服贸会见证中国服务贸易“朋友圈”日益扩大，说明世界上大多数国家渴望开放合作。“全球化正处在十字路口，是维护小部分人利益，还是继续坚持全球化让大多数人受益，这是一个选择。”

当前，服务业和服务贸易已成为中国高水平对外开放的重点。最新数据显示，今年前7个月，中国服务进出口总额达到36669.1亿元人民币，同比增长8.1%。

埃塞俄比亚亚的斯亚贝巴大学教授科斯坦蒂诺斯·贝尔胡特斯法表示，中国持续对外开放且开放规模和质量不断提高，推动非中贸易迅速增长。中国的高水平对外开放“将给非洲注入更多中国动力，助力非洲自主发展”。

以深化互利合作开拓新局面

“拉紧互利共赢的合作纽带”“以服务合作促进联动融通”“强化创新驱动的发展路径”“以服务创新培育发展动能”……面对当前世界经济复苏动力不足、“脱钩断链”侵蚀全球合作根基的局面，习近平主席在致辞中多次强调“合作”与“创新”，并提出一系列务实合作举措。

沙特阿拉伯阿吉兰兄弟控股集团去年首次参加服贸会，今年进一步扩大展台面积。“服贸会一直是中国高水平对外开放成果重要展示窗口，为各国企业提供国际化交流合作平台，”阿吉兰兄弟控股集团副董事长穆罕默德·艾尔·阿吉兰说，习近平主席的致辞让他对“一带一路”框架下的服务贸易合作有了更多期待。

阿吉兰表示，今年是共建“一带一路”倡议提出10周年。本届服贸会着重展现服务业数字化转型成果，促进“一带一路”创新合作，这些都与沙特“2030愿景”经济转型目标相一致，未来必将有更多中东企业加强与中国企业合作交流。他认为，中国主动扩大优质服务进口，鼓励扩大知识密集型服务出口，将对全球多国的产业结构优化和现代化进程起到推动作用。

谈及“以服务合作促进联动融通”，肯尼亚国际问题专家卡文斯·阿德希尔说，肯尼亚作为“一带一路”在东非的重要节点，从共建“一带一路”中受益很多。从蒙内铁路、内马铁路一期，到能源、电信等其他基础设施项目，中国已成为肯尼亚建筑和工程服务的重要提供者，为促进当地基础设施联通发挥重要作用。同时，肯中教育领域合作蓬勃发展，越来越多肯尼亚年轻人将中国作为接受高等教育的首选留学目的地，两国人民之间的交流与沟通正不断加强。

智利基督教人文大学国际关系和政治学学者安德烈斯·安古洛说，中国对外开放令拉美国家受益，服贸会就是一个鲜活案例。对于像智利这样需要释放商业潜力的国家来说，发展服务业至关重要。包括农业、能源、基础设施、电子商务在内的诸多领域，服务是增加产品价值的关键，而服贸会就是获取重要服务、推销自身服务的绝好机会。

当前，全球服务贸易和服务业合作深入发展，数字化、智能化、绿色化进程不断加快，新技术、新业态、新模式层出不穷。习近平主席在致辞中强调，我们将强化创新驱动的发展路径。加快培育服务贸易数字化新动能，推动数据基础制度先行先试改革，促进数字贸易改革创新发展。建设全国温室气体自愿减排交易市场，支持服务业在绿色发展中发挥更大作用。推动服务贸易与现代服务业、高端制造业、现代农业融合发展，释放更多创新活力。

埃及埃中商务理事会秘书长阿卜杜勒-萨塔尔·埃什拉多次访问中国，一直密切关注中国在利用先进技术实现工业绿色化转型、智能化升级方面取得的进展。“中国正在推动服务贸易走向智能、清洁和绿色，”埃什拉说，包括埃及在内的许多国家都希望参加服贸会，因为在这里可以看到“清洁、先进服务技术的全景图像”。

以高质量发展共建美好未来

“以中国大市场机遇为世界提供新的发展动力”“以高质量发展为全球提供更多更好的中国服务”……习近平主席关于“共享中国式现代化建设成果”的重要论述让多国人士备感期待。

意大利对外贸易委员会北京办事处首席代表詹保罗·布鲁诺在现场聆听习近平主席致辞后说，中国正向全球价值链更高端迈进，我们对此密切关注，因为这蕴含着与中国在高端领域合作的巨大机会。

泰国开泰银行高级副总裁蔡伟才说，我们欣喜地看到，不少中国企业来东盟投资设厂，拓展本地市场。随着中国进一步对外开放，中国市场和东盟市场的更紧密结合将是全球经济未来发展的亮点。他指出，过去几年，中国通过服贸会、进博会等大型平台向世界各国企业敞开大门，为促进全球贸易往来合作作出积极贡献。

《菲律宾星报》专栏作家李天荣表示，聆听习近平主席的致辞，深切感受到中国走可持续发展道路的决心。“我相信，菲律宾和其他东盟国家将会从中国式现代化中受益。中国持续提供高质量服务、提高技术水平、推动绿色发展、促进经济增长，将助力提升东盟国家的服务质量、技术水平、知识深度和经济发展动力，帮助这些国家走出自己的绿色发展之路。”

“中国式现代化值得全世界认真研究和借鉴。”肯尼亚国际问题专家卡文斯·阿德希尔认为，中国的现代化道路不仅有力推动自身可持续发展，还将为世界其他地区带来助益。“中国本着共同繁荣的精神，分享发展成果，携手世界实现可持续发展。”（综合新华社驻外记者报道，执笔记者：俞懋峰、杜静、谢琳）

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