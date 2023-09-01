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2023亚信青年发展论坛在京举行

2023年09月01日20:17 | 来源：人民网-国际频道
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2023亚信青年发展论坛嘉宾发言现场。人民画报供图
2023亚信青年发展论坛嘉宾发言现场。人民画报供图

人民网北京9月1日电 （记者李琰）8月31日，由中国外文局、亚信秘书处指导的2023亚信青年发展论坛在北京举行。论坛由中国外文局中东欧与中南亚传播中心（人民画报社）主办，主题为“凝聚青春力量，共助亚洲发展”，旨在推动亚信成员国青年之间的相互信任与合作。

中国外文局局长杜占元、亚信秘书长凯拉特·萨雷拜、巴勒斯坦驻华大使法里兹·马赫达维出席论坛并致辞。

杜占元在致辞中指出，面对前所未有的世界之变、时代之变、历史之变，各国青年有责任有义务关注各自国家以及亚洲整体的安全和发展，主动思考事关亚洲和世界未来的重大课题。对此，他提出3点建议：第一，青年群体要坚定维护亚洲的和平与稳定；第二，青年群体要积极推动亚洲的可持续发展；第三，青年群体要努力促进亚洲的人文交流与合作。在新的时代背景下，青年要树立相互尊重的文明观念，秉持开放包容的精神特质，重视多元文明的传承创新，担当好亚洲文明交流的使者，共同续写亚洲文明新辉煌。

凯拉特·萨雷拜指出，年轻一代是可持续发展的主要推动力量，也是亚洲繁荣的重要力量。他希望亚洲青年共同努力，为建设平等、和谐、繁荣的亚洲做出贡献。他号召青年朋友携起手来，通过发掘青年一代的巨大潜力，共同创造一个包容、创新的美好未来。

法里兹·马赫达维强调，当今世界面临百年未有之大变局，青年一代不应墨守成规，要发挥自身创造性，团结一致，直面时代挑战，弥合发展鸿沟。他分享了自己见证中国青年一代勤奋自强、致力发展的感受。同时，他对亚信在促进青年发展等方面的工作表达了高度赞赏，并期待未来能与亚信有更深入的合作。

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(责编：崔越、吴成良)

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