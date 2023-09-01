第二届“中国好歌曲 蒙古国好声音”比赛决赛现场一。人民网记者 霍文摄

人民网乌兰巴托9月1日电 （记者霍文）8月31日晚，第二届“中国好歌曲 蒙古国好声音”比赛决赛在乌兰巴托举行。中国驻蒙古国大使馆参赞兼乌兰巴托中国文化中心主任李峙、内蒙古自治区人民政府新闻办主任江新辉、内蒙古广播电视台以及蒙古国文化、媒体、企业等各界代表到现场观摩。

第二届“中国好歌曲 蒙古国好声音”比赛于今年5月启动，来自蒙古国各地不同行业的112名选手报名参赛。年龄最小的选手只有16岁。报名选手们经初选、初赛、半决赛等选拔环节，最终有10名选手晋级决赛。

决赛现场，选手们演唱了既有像《隐形的翅膀》《泡沫》等人们熟悉的流行歌曲，也有歌颂友谊和爱情的《朋友》《月亮代表我的心》，还有中国现代红歌《绣红旗》等。他们精彩的演唱给现场观众和评委留下深刻印象。经过两个多小时的激烈角逐，来自首都乌兰巴托的胡斯乐凭借对中国风摇滚歌曲《麒麟》的精彩演绎，摘得了本届歌曲决赛的桂冠。苏米雅苏荣等9位选手分获二、三等奖和优秀奖。

据悉，第二届“中国好歌曲 蒙古国好声音”比赛决赛由中国内蒙古自治区人民政府新闻办、乌兰巴托中国文化中心主办，内蒙古自治区广播电视台承办，此项赛事系今年“感知中国”·内蒙古文化周系列活动之一。

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