人民网罗马8月31日电 （记者孔歌）30日，意大利米兰弗朗切斯科·卡佩里国立综合学校举行校园校舍修缮工程竣工仪式。中国驻米兰总领事刘侃、米兰副市长斯卡武佐、二区区长洛卡泰利、中意校长、侨界和学生代表出席竣工仪式。

刘侃在致辞中祝贺工程历时一年多圆满竣工并表示，中意教育交流合作是双方务实合作重要内容，中国驻米兰总领事馆与米兰有关方合作推动完成此利民项目是两国友谊的象征。“希望今天这个民生项目为旅意的中国孩子们带来更好的教育环境，同时也给孩子们幼小的心灵埋下一颗友谊种子生根发芽，将来结出硕果。”

斯卡武佐表示，今天又是一个见证意大利城市和中国友谊进一步加深的好日子。我们不会忘记我们过去一起合作所带来的成果，特别是在疫情期间，在当地华人社区的帮助下，我们所获得的众多合作成果，很高兴我们今天能够面向未来，我们能够根据我们过去合作的经验来创造今后合作的机会。对未来充满信心。

米兰弗朗切斯科·卡佩里国立综合学校位于米兰市托特公园内，是一所全日制学校，周末和假期则供米兰华侨中文学校用于教授中意学生学习中文和中国文化。

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