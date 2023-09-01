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国际识局：美军撤离“帝国坟场”两周年，“喀布尔时刻”阴影笼罩

2023年09月01日09:40 | 来源：中国新闻网
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中新网8月31日电(魏晨曦)“我的孩子们会怎样？我会怎样？没有人知道。”来自阿富汗的妇女舒克里亚·塞迪奇说。2021年8月，美国从阿富汗撤军后，塞迪奇和她的家人逃离家乡，前往美国。

两年前，全世界目睹了美军仓惶撤离阿富汗的“喀布尔时刻”。大批阿富汗人担心被塔利班清算，选择“扒飞机”逃离。混乱中，13名美军丧生，数百名阿富汗平民伤亡。

英国《卫报》指出，这场美国历史上持续时间最长的战争，以如此之快和如此彻底的失败告终，不可避免地引发了人们对其在现代史上地位的质疑，而最大的问题或许是，这些场景是否标志着“美国世纪”的最后阵痛。

两年过去了，大批阿富汗人仍在苦苦等待赴美签证。即便有人历经重重考验抵达美国，他们中的一些人仍难有体面的工作、正常的生活。而这，只是冰山一角。

战争虽已结束，美国给阿富汗造成的创伤，却远未愈合。

美军留下“烂摊子”

伤痛和危机仍未远离

长达近20年的阿富汗战争，最终随着最后一架美军运输机从喀布尔国际机场起飞而告终。阿富汗战争影响旷日持久，由其引发的人道主义危机，仍在持续影响着这个满目疮痍的国家。

据统计，美军入侵阿富汗20年间，夺去了包括3万多平民在内的17.4万阿富汗人的生命，近三分之一阿富汗人沦为难民。

此外，美军还曾在阿富汗大量使用集束炸弹，给当地民众造成深重灾难。集束弹药联盟数据显示，2001年与2002年，美军在阿富汗投下1200余枚集束炸弹，内含超过24万枚子炸弹。

不少当地儿童在看到飞机时，会产生害怕情绪。阿富汗精神科医生表示，战争对大量阿富汗人造成心理阴影，很多病人在遭遇集束弹袭击后，遭受了严重的心理创伤。

不仅如此，与严重的人道主义危机并存的，还有阿富汗的经济形势。

美方撤军以来，阿富汗持续承受美国单边制裁打压、资产冻结等不公平对待，阿富汗民众无法获得充足的食物和药品供应。

美国总统拜登于2022年2月签署行政令，要求将阿富汗中央银行约70亿美元的在美资产均分，一半作为赔偿“9·11”事件受害者的资金来源，另一半则转移至纽约联邦储备银行的一个账户。

此举引发强烈批评。阿富汗裔民众在美国驻印尼使馆前示威，抗议美国政府侵吞阿富汗政府资产。抗议者表示，阿富汗前政府资产应归阿富汗人民所有，应用于援助遭遇经济危机的阿富汗民众。

2022年5月，联合国发布报告显示，阿富汗近2000万人面临严重饥荒。同年6月，阿富汗发生强烈地震，美国仍拒不解除制裁，其单边制裁行动充分表现出美国的傲慢和对人道主义的漠视。

美军无力兑现承诺

阿富汗“盟友”看不见未来

“自美军从阿富汗撤军以来，为美军工作过的阿富汗人在本国面临的危险成倍增加。他们的生存安全充满了不确定性和恐惧。”卡塔尔半岛电视台网站近日刊文指出。

数以千计的阿富汗人认为，美国混乱的撤军，让他们对自己国家的未来失去希望。

与此同时，美国政府曾承诺“与美军并肩作战的阿富汗国民”在美国“会有一个家”，但据美联社日前报道，美国政府无力兑现承诺，目前只有极少阿富汗人得到了安置。根据美国国务院最新数据，自美军撤离阿富汗以来，美国只接纳了6862名阿富汗难民。

报道称，数万名阿富汗人仍在等待美国签证，这个过程“缓慢地令人痛苦”，很多人担心“承诺过很多的”美国，已经忘记了他们。

事实上，许多逃离阿富汗的申请人耗光积蓄，即便成功赴美，也在流亡中过着不稳定的生活，面临严重的住房、就业和子女教育问题。此外，严峻的签证审核问题，更是增加了他们未来的不确定性。

赴美的阿富汗人莫日甘·恩塔扎里家里人员众多，她最终找到一处每月租金4000美元的房子，她告诉美联社，在美国生活，“一切都依赖于住房”，没有具体地址，她和丈夫都无法找到工作，孩子也没法上学。

据半岛电视台报道，拥有工商管理硕士学位并擅长英语的阿富汗女孩拉姆哈·纳比萨达，在试图延长美国工作签证的过程中频频碰壁。“我想找到一份像以前一样好的工作。我真的压力太大了，我为自己的生活担心，不知道未来在哪里。”

“喀布尔时刻”阴影笼罩

“帝国坟场”反噬美国

两年以来，“喀布尔时刻”阴影持续笼罩。美国在阿富汗这个号称“帝国坟场”的国度发动战争，肆意损害阿富汗主权，导致生灵涂炭，自身也一步步被反噬。

首先，这次撤离闹剧进一步点燃了美国国会两党的党派纷争，再度暴露美国政治极化的丑态。

2023年4月，白宫发布报告，将美军从阿富汗撤离过程中的失败归咎于前任政府。对此，美国前总统特朗普指责拜登政府试图“甩锅”，以转移人们对“他们在阿富汗的投降极其无能”的注意力。

美国政府阿富汗重建行动特别督察长约翰·索普科2月发布报告判定，拜登及其前任特朗普领导的政府，都对阿富汗前政府“突然倒台”负有关键责任。包括特朗普政府与阿富汗塔利班达成美国撤军协议，拜登政府仓皇从阿富汗境内撤出美军和防务承包商等。

报告还认定，自2001年美军发动阿富汗战争起，历届美国政府政策多次改弦易辙、自相矛盾。

其次，这种单边主义的撤军方式，造成了超越地区安全的广泛影响，阿富汗撤军乱局，极大削弱了美国的信誉，降低了其在盟友中的信誉度。

美国政治新闻网(politico)近日援引一项民调显示，美国公众对美军的信心已降至1997年以来的新低，也是过去5年来的最大跌幅。除对军队外，美国公众对其他多个机构，也都产生了信任危机。

美国从阿富汗撤军，更是让欧洲国家措手不及。由于此次撤军美国未提前与欧洲在阿驻军的各国协商，被蒙在鼓里的欧洲，对美国领导层素养和可靠性的疑虑，与日俱增。

这场战争给美军自身，也带来了持久创伤和精神伤害。

据美国有线电视新闻网(CNN)报道，美国退役中校斯科特·曼表示，美国正面临“心理健康海啸”。他称，在美军撤出阿富汗后的第一年，退伍美军心理求助热线的电话就激增了81%。

斯科特·曼认为，如果美国不把政治放在一边，追求问责制和吸取教训来解决美军承受的严重伤害，纠正对阿富汗盟友的错误对待，那么这种外交政策最终将美国带回一切开始的地方——“帝国坟场”。(完)

(责编：贾文婷、徐祥丽)

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