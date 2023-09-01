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中国驻曼彻斯特总领事唐锐举办到任招待会

2023年09月01日09:39 | 来源：人民网-国际频道
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人民网曼彻斯特8月31日电 （记者许立群）8月30日，中国驻曼彻斯特总领事唐锐在官邸举办到任招待会。曼彻斯特市市长雅思敏·达尔、大曼彻斯特副市长兼索尔福德市长保罗·丹尼特、大曼彻斯特警局曼城警区总警督伯伊德等当地政要、商界、教育界代表以及中资机构、华侨华人、留学生代表等约100人出席。

唐锐在致辞中表示，以曼彻斯特为中心的北英格兰地区是世界工业革命的发源地，也是科技创新转型示范区，拥有众多的高科技企业和丰富的文体教育资源。中国与英格兰北部的交往源远流长，这里拥有最古老的华埠，目前有20万华侨华人在此居住，7万莘莘学子在此求学。中英建立大使级外交关系51年来，各领域交流合作成果丰硕。2022年，两国双边货物贸易额已超过1100亿美元，实现了里程碑式跨越。中英经济互补性强，中国已成为大曼彻斯特的第三大贸易伙伴，双方合作的前景十分广阔。作为新一任中国驻曼彻斯特总领事，希望与领区内各界朋友共同携手，推进中英地方合作再上新台阶，为双边关系发展注入新动力。

达尔代表曼彻斯特市欢迎唐锐履新，并表示曼彻斯特重视发展对华关系，与武汉市结好37年来，双方在教育、文化和应对气候变化等领域开展合作。作为一个文化多元的城市，曼彻斯特感谢华人社群带来极具特色的中华文化，也欢迎众多中国留学生来曼彻斯特学习生活。

(责编：于洋、杨牧)

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