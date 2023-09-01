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世界遗产地承载全球逾20%已知物种量

2023年09月01日08:58 | 来源：新华网
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　　新华社巴黎8月31日电（记者徐永春）联合国教科文组织和世界自然保护联盟8月31日联合发布的评估报告显示，联合国教科文组织世界遗产地承载了超过五分之一的全球已知物种量，在保护生物多样性方面发挥着重要作用。

　　报告说，当前世界遗产地总面积仅占地球表面约1%，却承载着超过20%的已知物种量，包括约7.5万种植物和超过3万种哺乳动物、鸟类、鱼类、爬行动物和两栖动物。

　　报告认为，《保护世界文化和自然遗产公约》为世界上一些重要的生物多样性保护区提供最高级别的国际保护。据估计，世界遗产地为超过2万种受威胁物种提供保护，其中包括多达三分之一的象、虎、熊猫，以及至少十分之一的长颈鹿、狮和犀牛等。

　　联合国教科文组织和世界自然保护联盟鼓励各国在本国的生物多样性战略和行动计划中重点关注世界遗产地，因为它们在推动“昆明—蒙特利尔全球生物多样性框架”落实过程中具有重要作用。

　　联合国教科文组织总干事阿祖莱说：“这项研究展示了联合国教科文组织世界遗产地对于加强生物多样性保护的重要性。1157项世界遗产不仅具有突出的历史和文化价值，而且对于保护地球生物多样性、维持基本生态系统服务和解决气候变化问题至关重要。”

(责编：贾文婷、徐祥丽)

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