新华社昆明8月31日电（记者岳冉冉）为推动泛第三极地区植物多样性保护，研讨未来合作研究方向，首届“泛第三极地区植物多样性保护研究国际前沿学术研讨会”8月28日至31日在昆明成功举行。

会议共吸引了国内外近200位代表参加，来自美国、瑞士、英国、土耳其、格鲁吉亚、阿塞拜疆、亚美尼亚、乌兹别克斯坦、尼泊尔、韩国等国家的知名专家学者就该领域展开报告交流与分享。

泛第三极地区是指以青藏高原为核心，涵盖东亚、南亚、中亚和中东欧等地区，面积约为2000万平方公里，其中包括超过20个国家和地区的30多亿人口。泛第三极地区有世界上海拔最高、面积最大的高原和密集的全球生物多样性热点地区，受全球气候变暖影响强烈。

本次会议旨在从区域甚至全球尺度上深入泛第三极植物多样性保护前沿科学研究，认识泛第三极地区的植物多样性保护问题，揭示泛第三极地区植物应对环境变化的规律，探讨未来泛第三极地区植物资源挖掘与可持续利用的绿色发展策略。

本次研讨会由中国科学院昆明植物研究所主办，第二次青藏高原综合科学考察研究-植物多样性保护和可持续利用专题、云南省植物学会、植物多样性编辑部和云南中亚生物多样性国际联合实验室共同承办。

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