人民网万象8月31日电 （记者孙广勇、通讯员杨永全）8月30日，中老铁路老挝磨丁口岸站联合老挝琅南塔省卫生、外事办公厅、边检警察、海关、磨丁特区医院等10余个部门在磨丁口岸站开展旅客突发疾病、传染性疾病紧急处置的应急演练。

演练重点围绕在车站和中老铁路国际旅客列车上，乘客可能发生的突发昏厥、传染病等情况，如何开展好临时急救、快速处置、多部门协调联动、多种语言沟通等情景进行综合演练，具有较强的针对性。

在演练中，所有人员都把此次演习当成了真实发生的事件，一丝不苟地认真参与全过程，并对演练项目的各项保障工作进行了研究部署，布置任务、修订流程、明确职责分工，并根据所有的环节，制订了相应的方案和处理意见。

通过这次演练，进一步建立健全跨行业、常态化的应急保障机制，提升了中老铁路站车与警察、医院、检验、检疫等部门协调联动能力和应急处置能力，为老中铁路及地方各有关部门和单位稳妥处置旅客突发疾病的信息传递、快速预诊、准确救治等方面积累了宝贵的实战经验。

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