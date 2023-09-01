赵 娟

南非当地时间8月19日，国产电影《中国机长》在南非中国电影节上放映后，出品方代表博纳影业集团董事长于冬、主演张涵予、黄志忠等与观众合影。

本文配图均由中国电影资料馆提供

粤剧演员朱红星在尼日利亚中国电影节开幕式上表演剑舞。

尼日利亚中国电影节的海报和播放屏。

8月14日至21日，国家电影局在肯尼亚、南非、尼日利亚3个非洲国家分别举办了中国电影节。

今年是中肯建交60周年和中南建交25周年，非洲3国中国电影节是落实中非合作论坛框架下加强人文领域合作交流的一项重要举措，也是新冠疫情后中国首次派电影代表团到国外参加中国电影节。

非洲电影产业成为全球重要力量

“南非观众对中国电影并不陌生，我们这代人是看着中国功夫电影长大的。”南非执政党非洲人国民大会（非国大）约翰内斯堡市主席、财政局长达达·莫雷罗在南非中国电影节上说，南非和中国有着深厚的感情，自1961年开始，南非执政党就派人到中国学习，此次中国电影节体现了两国政治互信的深入发展。

南非电影资源丰富，有健全的电影教育体制、一流的电影制片厂、成熟的外景拍摄支持机制和国际知名的电影节，也是拥有电影院最多的非洲国家。中国国家电影局常务副局长毛羽在南非中国电影节开幕式致辞中介绍，中南电影有着良好的交流合作基础，中国和南非已在金砖国家框架下完成了《时间去哪儿了》等3部合拍片。去年，金砖国家电影节在上海成功举办，包括南非德班国际电影节在内的6家电影节主办机构签署了《金砖国家电影节合作意向书》，就鼓励电影节之间互访、推荐影片互相参加电影节、互相举办金砖国家主题电影展等方面的交流合作达成一致意向。

南非、肯尼亚和尼日利亚都是非洲重要经济体，电影产业正以迅猛的步伐崛起，成为全球电影和视听领域的一股重要力量。

“肯尼亚的电影史可以追溯到20世纪30年代中期。由于其温和的气候和多样化的地貌，肯尼亚一直是外国剧组的热门拍摄地。如今，每年平均有100部外国电影和商业广告在肯尼亚拍摄取景，使肯尼亚成为一个国际拍摄地，为当地人创造了就业机会，也成立了各种制作公司。”中国电影艺术研究中心电影产业研究部副主任汪忆岚介绍。

尼日利亚的部分产业放在世界层面考量也许不够发达，但电影产业一枝独秀，俗称“尼莱坞”（Nollywood）的电影制作基地广受欢迎。近年来，尼日利亚电影年产量超过2000部，大多数电影都是小作坊制作，成本低廉，制作周期短，市场发行快，“尼莱坞”讲述的故事风靡非洲大陆。

一位中国电影代表团代表到达尼日利亚拉各斯后感叹：“一来到这座城市，就感受到无处不在的电影文化，感受到这里的人们用电影表达自我、交流情感的生活方式。”

“这3个非洲国家中国电影节是自去年以来我们承办的19个中国电影节中的3个。今年此前我们已经在埃及、智利、哥伦比亚承办了中国电影节展，服务于多边外交、庆祝建交整年和‘一带一路’倡议10周年。”中国电影资料馆馆长孙向辉说，受国家电影局委托，中国电影资料馆从2022年开始在海外承办中国电影节，迄今共展映43部影片、放映230场，受到当地观众的欢迎。

“没想到中国电影这么精彩”

今年非洲3国中国电影节的展映片单，包括讲述中国青年街舞运动故事的《热烈》、根据真实事件改编的《中国机长》、讲述铁道兵英勇救援故事的《峰爆》、深受非洲人民喜爱的成龙动作电影《龙马精神》、展示中国民间传统舞狮技艺的动画电影《雄狮少年》、彰显中华美学精神的粤剧电影《白蛇传·情》和记录北京冬奥会成功举办的纪录电影《北京2022》等10余部优秀中国影片。

《热烈》是第一次在非洲展映中国国内同步上映的新片。南非当地影院工作人员表示，在10余部展映影片中，《热烈》的上座率最高，观众都是年轻人，放映时现场气氛非常热烈，放映结束后电影海报都被带走了。当地观众说：“没想到中国电影这么精彩！”

另一部让观众看得意犹未尽的影片是《中国机长》。当地时间8月19日，在南非约翰内斯堡凯撒皇宫影院，所有嘉宾和现场约500名观众一同观看了这部影片。放映结束后，影片出品方代表、博纳影业集团董事长于冬和两位主演张涵予、黄志忠与观众进行了互动交流。谈起当晚的情景，于冬说：“在500座大厅，我和张涵予、黄志忠与南非观众一起观看这部电影，有种很特别的感受。4年前拍摄时的点点滴滴再次涌上心头！”在和观众的互动中，一位非洲年轻人的观后感深深触动了他们：“当飞机成功迫降后，机长带领机组成员走出机舱向乘客鞠躬，表达深深的歉意。这一举动体现了中国文化内涵。”于冬感慨地说：“没想到他们看懂了这部影片中蕴含的中华人文精神。这正是用影像讲好中国故事、传播中国文化的意义。我想，作为中国的一名电影人，我将继续用真诚的心和更多好作品，推动中非人文交流和文明互鉴。”

事实上，非洲观众对中国电影、中国文化的了解超出了我们的想象。中国驻拉各斯总领事严宇清在尼日利亚中国电影节上说：“很多尼日利亚朋友谈起中国，会提到中国电影中的功夫、龙、大熊猫、红灯笼等元素。”

尼日利亚国家艺术与文化委员会主席奥通巴·赛通·朗塞韦表示，中国电影在尼日利亚很流行，李小龙和成龙是尼日利亚家喻户晓的人物，许多尼日利亚人是中国电影和电视剧的忠实粉丝。

电影《白蛇传·情》中小青的扮演者、粤剧演员朱红星在尼日利亚中国电影节开幕式上为观众们表演了一段剑舞，赢得一片赞叹。她说，在接受当地媒体采访时，能感受到当地人民对中国传统戏曲的喜爱，“更让我惊喜的是，有好几位当地观众用普通话和我交流，这让我在海外深深感受到了中华文化的影响力和感染力。”

张涵予说：“这次南非之行，我亲眼见证了中南两国人民的友谊。非洲朋友对中国人很友好，酒店、机场的很多当地工作人员都会用中文跟我们打招呼，感觉很亲切。此外，在约翰内斯堡有不少华人，他们生活在异国他乡，努力打拼的同时也把中国人勤劳、善良的优良品质带到了非洲。”

进一步加强中非人文交流

当地时间8月14日，肯尼亚中国电影节开幕当天，中肯双方签署了《中国国家电影局与肯尼亚青年事务、艺术和体育部关于电影交流和电影技术合作的谅解备忘录》，目的是建立一个促进双方电影交流合作机制的框架，鼓励中肯双方在联络机制、信息交流、人员交往、影片互映、合作制片、电影研究与传承、人员和技术培训、设备及基础设施等领域全方位开展电影交流合作。

同一天，广东省电影局与肯尼亚电影委员会也签署了电影交流合作意向书，将由双方政府电影管理部门主导、行业协会牵头，推动民间（行业）从业主体加强合作。除了合拍电影项目，双方还将开展影院建设、电影专题培训、互办优秀电影展映活动等各种形式的合作。

肯尼亚青年事务、艺术和体育部部长阿巴布·纳姆万巴说：“肯尼亚与中国的伙伴关系正不断深化拓展，我们期待两国在电影领域有更多的互动交流。”他还表示，希望肯中两国艺术家通力合作，增进两国的相互了解。

中国和很多非洲国家都是文明古国，深厚的历史积淀和优良的文化传承为双方的文艺创作提供了肥沃的土壤和不竭的生命力。电影是大众喜闻乐见的艺术形式，优秀电影作品能真切展现一个国家的历史文化、价值追求和发展变化。在南非开普敦大学放映《雄狮少年》时，有观众被影片展现的广东文化特色打动，还表示：“一部好电影的影响力超出想象，希望多举办一些这样的文化活动。”

中国电影已步入高质量发展的轨道，成为推动全球电影发展的重要力量。让更多优秀国产电影作品进入海外观众视野，举办电影节展是一项有力措施。中国电影资料馆馆长孙向辉表示，接下来中国电影节还将在俄罗斯、法国、爱尔兰等国家和地区举办，不断深化国际电影交流合作，“让更多人爱上中国电影”。

（作者为中国电影资料馆融媒体中心副主任）

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