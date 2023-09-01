新华社北京8月31日电 8月31日，中共中央政治局委员、外交部长王毅应约同韩国外长朴振通电话。

王毅表示，中国对韩政策保持连续性、稳定性。两国关系发展有内生动力和必然逻辑，不应受第三方影响。中韩双方应坚守建交初心，坚持友好合作正确方向，持续增进两国人民相互理解，防范外部因素干扰，不搞意识形态划线，共同推动两国关系行稳致远，开创更可持续、更具韧性、更紧密合作的下一个30年。经贸互利合作是两国关系的压舱石。中国经济发展潜力巨大、市场空间广阔，正加快建设更高水平开放型经济新体制，扩大中韩合作将助力韩国实现可持续繁荣发展。希望韩方加强战略自主，抵制各种逆全球化操作和“脱钩断链”，深化两国各领域互利合作，更好造福两国人民。中方支持韩方作为中日韩合作主席国为推动三方合作发挥积极作用。

朴振对近期中国部分地区遭受洪涝灾害表示诚挚慰问，预祝即将在杭州举办的第十九届亚运会取得圆满成功，成为和平与团结的盛会。朴振表示，韩中两国是近邻和重要伙伴，今年是韩中关系第二个30年的起步之年。尹锡悦政府高度评价韩中建交以来两国关系取得的丰硕成果，将坚持重视和发展韩中关系。韩方期待同中方密切高层往来和对话沟通，加强人文交流，改善相互认知，积极构建健康成熟的韩中关系。韩方无意在产供链问题上搞针对特定国家的脱钩，“去中国化”既不可能、也不可取。韩方愿同中方深化互利合作，保持产供链稳定畅通，共同促进地区经济增长。

双方还就日本核污染水排海、朝鲜半岛问题等交换了意见。

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