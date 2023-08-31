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“中国白·德化瓷”国际巡展德国推介会在法兰克福举行

2023年08月31日21:01 | 来源：新华网
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　　新华社法兰克福8月31日电（记者何丽丽 胡尊元）“中国白·德化瓷”国际巡展德国推介会30日在法兰克福举行。

　　此次巡展于28日在法兰克福开幕，为期三天。福建德化县携90余件德化白瓷精品出展，展品涵盖艺术瓷、家居日用瓷、出口工艺瓷等高品质白瓷产品，全方位展示德化陶瓷的浓厚文化底蕴和精湛技艺。

　　“这次展会上的白瓷作品品质很高，精彩绝伦，给人留下深刻印象。”来自德国的艺术史学博士马丁·施密特-马京在参观展览时对记者说。

　　法兰克福市议员施特拉·舒尔茨-努尔驰在推介会上致辞表示，新冠疫情后，德中两国文化和贸易的“春天”重新到来。不少中国游客到法兰克福观光购物，助力了当地经济增长，希望这次的文化交流能进一步促进两国友谊发展。

　　德国兰斯巴赫-鲍姆巴赫市市长米夏埃尔·默茨表示，希望德中两国未来继续加强陶瓷文化交流，促进深层次合作。

　　推介会上，德国柏林新克尔恩博物馆接受了德化县捐赠的白瓷作品，该博物馆将继续收藏德化白瓷作为陈列展品。

　　福建省德化县委书记黄文捷说，未来5年，德化将在全球20多个国家和地区举办白瓷展，为“中国白·德化瓷”进一步提升市场竞争力、扩大国际影响力。

　　这次巡展作为新华社发起的“中国品牌全球行”系列活动之一，旨在促进世界各国民众更好地了解当代中国品牌、中国产品，助力中国品牌更好地走近全球消费者，促进产业与品牌文化交流、增进人类文明互鉴。（参与记者：邵莉）

(责编：崔越、吴成良)

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