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《重走马可·波罗之路》系列纪录片即将播出

2023年08月31日18:45 | 来源：人民网-国际频道
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人民网伦敦8月31日电 （余颖）8月29日，由中国国际电视总公司主办的《重走马可·波罗之路》看片分享会暨“中国时间—文明之旅”China Hour改版升级启播活动在伦敦举行。来自中英文化、媒体领域的近60位嘉宾出席活动。

据介绍，系列纪录片《重走马可·波罗之路》以13世纪意大利商人马可·波罗在中国新疆、甘肃、宁夏、内蒙古、河北、北京的游历为线索，邀请来自英国的约翰逊父子追随马可·波罗的脚步，感受沿线各地壮美景观和悠久历史，让世界进一步了解中国、感知中国。

“等待的人将获得美好，用这句谚语形容这部节目的制作再合适不过，斯坦利·约翰逊与他小儿子完成这一旅程，这是他60年前无法想像的。我们一起创造了一部优秀的作品，一部史诗般的历史旅行纪录片，让全世界的人欣赏。”英方团队总制片人、总导演黛尔·坦普勒表示，希望通过纪录片向观众展现真实而富有魅力的中国。该片完成后将在海内外多媒体平台播出。

中国国际电视总公司总裁唐世鼎表示，《重走马可·波罗之路》是中英两国媒体机构的一次重要合作成果，为开拓创新中英文化交流进行了有益探索。公司将继续深化中外合作，通过纪实的力量与国际化视野，进一步讲好中国故事，让国外更多观众感知新时代中国的发展变化，促进民心相通和文明交流互鉴。

中国驻英国使馆公参毕海波在致辞中表示，欢迎更多国际友人和纪录片制作人来到中国，了解中国、中国人民和中华文化，为增进中外文化交流贡献智慧与力量。中国驻伦敦旅游办事处主任薛伶表示，欢迎大家沿着马可·波罗的足迹探访中国，持续关注中国驻伦敦旅游办的社交媒体平台，第一时间了解更多中国历史文化和旅游资源。

(责编：崔越、吴成良)

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