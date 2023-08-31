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一带一路·零距离丨一股追风逐日的“绿色能量”

2023年08月31日16:26 | 来源：新华网
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　　新华社上海/阿拉木图8月31日电 题：一股追风逐日的“绿色能量”

　　新华社记者

　　烈日下，哈萨克斯坦项目协调员里纳特·图尔甘别科夫正在巡视检查阿拉木图州卡普恰盖100兆瓦光伏电站。这是哈萨克斯坦单体最大的光伏发电项目之一，也是中哈绿色能源合作项目之一，由中国企业寰泰能源与哈萨克斯坦合作伙伴投资建设。

　　作为寰泰能源“老员工”，图尔甘别科夫见证了一个个光伏电站在沙漠戈壁上建起来、为当地居民带来绿色平价电力的巨大变化。“一带一路”沿线，一系列瞄准可持续发展的合作，正在书写互利共赢的新篇章。

　　“中国企业给我的生活乃至人生轨迹带来了巨大的变化。”图尔甘别科夫说，自己曾在天津留学，会说汉语，最初在寰泰能源从事翻译工作。在工作过程中，中方同事鼓励自己尝试项目协调的工作，悉心教导如何与分包商沟通、如何解决突发情况、如何办理手续等等。

　　在寰泰能源工作5年来，图尔甘别科夫参与了多个项目的建设。2020年，被列入“中哈产能与投资合作重点项目清单”的卡斯克连50兆瓦光伏电站项目正处于建设关键期，由于疫情的阻隔，中方员工无法及时赶回哈萨克斯坦，图尔甘别科夫及哈方团队在中方员工远程指导下，一点一点啃“硬骨头”，最终按时顺利完成了项目建设。“现在想起来还是很激动，我们每天都隔着时差协作，大家的心往一处想、劲往一处使。”图尔甘别科夫说。

　　图尔甘别科夫说，在公司中哈团队的共同努力下，卡斯克连50兆瓦光伏电站项目在2020年6月如期并网发电，成为疫情下当地首个并网的光伏发电项目，每年发电量8080万千瓦时，为当地减少碳排放8.08万吨。

　　工作5年来，图尔甘别科夫收入提升了，还在大城市阿拉木图买了一套房子。“中国公司帮助我成长，也帮助我们当地的百姓改善了生活。”他说。

　　图尔甘别科夫介绍，哈萨克斯坦火力等传统发电成本比较高，居民用电价格较贵，绿色能源不仅帮助哈萨克斯坦走上可持续发展之路，也帮助当地居民用上平价电力。“尤其是南部地区历来存在电力短缺问题，需要北部地区送电，现在随着中国公司建设光伏电站和风力发电站，南部地区居民用电不再那么紧张。”

　　寰泰能源董事长南逸介绍，企业从2015年开始在哈萨克斯坦进行光伏和风力等新能源电站投资，至今累计完成6个新能源电站的建设，总计380兆瓦，均被列入“中哈产能与投资合作重点项目清单”，每年可减少二氧化碳排放100万吨，满足当地约60万户居民的用电需求。截至目前，寰泰能源在哈萨克斯坦投资、建设、运营的新能源电站累计发电量已突破17亿千瓦时，相当于减排二氧化碳170万吨。

　　“如今，更多的人成为‘一带一路’建设的一分子。”南逸说，现在中亚地区的中国企业越来越多，光伏电站和风力发电站得到广泛认可，国企、民营企业都积极“出海”，带动当地建设的标准化，为当地的发展提供了支持。

　　在南逸看来，通过共建“一带一路”合作，中外双方的优势能更好发挥出来，最终实现共赢。“哈萨克斯坦的‘共赢样本’，让我们现在开拓乌兹别克斯坦市场更加顺利。根据协议，寰泰能源将在乌兹别克斯坦撒马尔罕州投资建设总规模500兆瓦的风电项目，下一步，我们还将服务阿塞拜疆等更多‘一带一路’沿线国家。”

　　沿着“一带一路”，中国绿色产业“走出去”的脚步越发坚实。8月3日，随着装载着50个集装箱20兆瓦光伏组件的中欧班列长安号缓缓驶出西安国际港站，一路西行奔向乌兹别克斯坦，中欧班列（西安—塔什干）陕乌经贸合作隆基绿能光伏组件出口专列实现首发。

　　本次发货的光伏组件是乌兹别克斯坦1吉瓦光伏项目的首批产品。“项目落地实施以后，每年可为当地提供24亿千瓦时清洁能源，减少碳排放240万吨，将帮助缓解乌兹别克斯坦当地能源短缺问题、改善当地电力供应结构。”中国能建海投公司董事长林晓丹介绍，建设期内，该项目可为当地提供1600个就业岗位。

　　此次乌兹别克斯坦项目采用的组件来自隆基绿能科技股份有限公司，公司中亚代表处负责人杜尔别克·奥塔约诺夫说，在乌兹别克斯坦的绿色转型中，中国企业正发挥着巨大作用。（记者周蕊、张继业、雷肖霄、王艺霏）

(责编：贾文婷、徐祥丽)

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