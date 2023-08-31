新华社联合国8月30日电 中国常驻联合国副代表戴兵30日在安理会表决关于延长马里制裁措施的决议草案后作解释性发言，对部分安理会成员强推表决表示遗憾。

他说，中方在安理会制裁问题上的立场是一贯的、明确的。中方一向认为制裁是手段，不是目的。安理会制裁措施不应是无限期的，应结合当事国的实际情况定期审查，及时调整或取消。安理会2017年在马里政府要求下设立制裁措施。相关措施在当时条件下对监督停火、支持马里落实和平协议发挥了重要作用。近年来，马里形势不断发生变化。马里外长致函安理会主席，认为制裁措施已无法适应形势需要，对制裁委员会专家小组的工作表达不满。此次安理会本有机会经过深入探讨，对相关制裁措施作出合理调整，中方也为此与相关各方积极互动，并提出积极建议，强烈呼吁给外交协商多一点时间和机会。但是，部分成员不顾其他成员希望继续调解的愿望和努力，仍然强推表决。这样的表决令人遗憾，结果无助于解决马里问题，也无助于安理会发挥积极建设性作用。

他说，维护马里和地区和平稳定符合国际社会的共同利益。国际社会和联合国要在尊重当事国主权和主导权的基础上，继续提供帮助和支持。中国将继续支持马里维护主权、领土完整和国家安全稳定，继续通过双多边渠道为马里和平发展作出更多贡献。

安理会30日下午先后表决两项关于延长马里制裁措施的决议草案，两项草案均未通过。中国对两项草案均投了弃权票。

(责编：贾文婷、徐祥丽)