泰国民众参加中国旅游推介活动。人民网记者 孙广勇摄

人民网曼谷8月31日电 （记者孙广勇）8月30日，“我想去中国”短视频创意大赛和“你好！中国”对外旅游推广品牌标识新闻发布会在泰国曼谷中国文化中心举行。中国驻泰国大使馆参赞常禹萌、曼谷中国文化中心兼驻曼谷旅游办事处主任阙小华、泰国正大集团大众有限公司企业社会责任部助理总经理娜塔雅等中泰嘉宾出席活动。

“我想去中国”短视频创意大赛由中国驻曼谷旅游办事处联合泰国正大集团大众有限公司、泰国正好旅运有限公司以及中国国航、中国南航、海南航空、四川航空、春秋航空和吉祥航空等6家航空公司共同主办。参赛者以泰国人的视角通过短视频制作展示中国丰富的文化和旅游资源，为泰国民众提供一个更好地了解和感受中国的机会，进一步激发泰国民众赴华旅游的兴趣。

阙小华在新闻发布会上表示，旅游办秉承“文旅融合”发展理念，积极开展了形式多样、渠道广泛、创意新颖的文旅推介活动，进一步鼓励泰国民众赴华旅游。随着网络的发展和成熟，线上短视频逐渐成为当代尤其是Z世代群体获取信息的主要来源之一，已成为我们生活和交流不可或缺的方式，旅游办因此联合相关主办方举办此次短视频创意大赛。

阙小华还在现场向中泰媒体界介绍了由中国文化和旅游部设计制作的升级版的中国对外旅游推广品牌标识“你好！中国”(“Nihao China”)。他表示，新标识的正式发布代表着中国旅游资源在泰国推广的新起航。今后旅游办将在各项文旅推广活动中充分用好该旅游品牌推广标识，积极向泰国民众传达中国的热情友好，继续展现可信、可爱、可敬的中国形象。

娜塔雅表示，短视频创意大赛对促进泰国民众深入研学，提升年轻人的技能，尤其是深入了解中国文化、风土人情、历史等方面将起到积极作用。

大赛报名启事已经在中国驻泰国大使馆脸书、微信公众号等平台发布，宣传海报也将于9月1日起在泰国1.4万多家7-11便利店进行为期30天的推广，预计受众约4亿人次。大赛报名时间为9月1日至9月30日。参赛作品将由旅游办组织相关专家进行评选，最终获奖者将前往中国上海或北京进行为期5天的“中国之旅”作为大赛奖励。

(责编：崔越、杨牧)