新华社北京8月31日电 综述：感知中国市场 共享发展机遇——海外企业再赴“服贸之约”

新华社记者

以“开放引领发展，合作共赢未来”为主题的2023年中国国际服务贸易交易会将于9月2日至6日在北京举办。今年服贸会将突出发挥凝聚共识、共享共赢和数字引领三方面作用，加大线下邀请力度，突出国际化、权威性、专业化，进一步促进展客商交流洽谈、互利合作和互惠共赢。

近日，不少外企高管接受新华社记者采访时表示，服贸会为各方搭建合作平台，将有效深化服务贸易发展，为各方带来发展新机遇。

“服贸会是中国持续深化对外开放的重要平台。”沙特阿拉伯阿吉兰兄弟控股集团副董事长穆罕默德·艾尔·阿吉兰表示，服贸会将进一步促进中沙双边贸易往来，并为世界经济增长注入新动能。

飞利浦（中国）投资有限公司大中华区副总裁李涛对2022年服贸会印象深刻。他告诉记者，飞利浦展台去年接待了来自政府、业界专家、医疗机构等代表，还直接与消费者面对面，这种近距离接触让飞利浦能够更好感知中国市场需求。

2022年，中国服务进出口总额近6万亿元，同比增长12.9%，规模创历史新高，连续第九年位居全球第二。今年上半年，中国服务贸易发展质量和竞争力进一步提升。增长迅速、韧性十足的中国服务业市场受到全球关注。

日本贸易振兴机构北京代表处首席代表小野寺修说，服贸会是日本企业与中国消费者增进了解的珍贵机会。他说，通过服贸会了解当前中国市场，并与中方合作伙伴建立联系，是日本企业进军中国市场的关键一步。

泰国开泰银行高级副总裁蔡伟才表示，服贸会将为包括开泰银行在内的海外企业提供客户沟通、拓展市场、整合资源的绝佳平台，将促进中国与泰国乃至东盟市场紧密联结，为促进跨境商贸蓬勃发展提供助力。

当前，服务业和服务贸易已成为新一轮高水平开放重点。服贸会自创办以来，累计吸引196个国家和地区的60余万展客商参展参会，是中国扩大开放、深化合作、引领创新的重要平台。

高通公司全球副总裁侯明娟说，高通在服贸会上持续展示与中国合作伙伴共同取得的创新成果，展现了与中国伙伴合作共赢、互惠共享的决心。毕马威中国副主席邹俊表示，服贸会是业界展示和传播服务发展新业态、新模式、新理念的良好平台，希望通过这个平台展示最新成果、开展深入交流。

特斯拉公司副总裁陶琳说，中国政府坚持扩大开放的决心有目共睹，积极接纳外商入华，提供法治化、国际化、便利化以及更公平的营商环境，为企业发展提供了良好保障。（参与记者：缪培源、俞懋峰、宋宇、胡冠、王海洲、钟雅、王辰阳）

(责编：贾文婷、徐祥丽)