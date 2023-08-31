新华社北京8月31日电 8月29日，国家主席习近平复信美国史迪威将军外孙约翰·伊斯特布鲁克。

习近平指出，感谢伊斯特布鲁克在来信中分享史迪威将军及史迪威家族几代人同中国友好交往的故事，从史迪威家族身上，我感受到了美国人民对中国人民的友好情谊。史迪威将军是中国人民的老朋友，对中国解放和进步事业给予了积极支持，对中美人民友好作出了积极贡献。中国人民对此不会忘记。前不久，重庆市举行了史迪威将军诞辰140周年纪念活动，你发表了视频致辞，你的女儿、女婿和孙辈们也亲临现场。看到史迪威将军从事的中美友好事业已传承至家族的第五代人，我很欣慰。

习近平强调，回望过去，中美两国为抗击日本法西斯、争取世界和平并肩战斗；展望未来，中美两国也完全可以相互成就、共同繁荣。中美关系的基础在民间，力量源泉在人民友好。两国人民应该加强交流、增进理解、扩大合作，为两国关系发展不断注入新动力。我希望并相信，你和史迪威家族的其他成员将会继续为促进中美两国人民友好贡献力量。欢迎你们常来中国看看。

近日，约翰·伊斯特布鲁克致信习近平主席，回顾史迪威同中国及中国人民的交往经历，介绍其家族后人为增进美中人文交流所作努力，向习近平主席长期支持美中人文交流致敬，感谢中国政府和人民不忘老朋友，并表达史迪威家族致力于增进美中人文交流的愿望和决心。

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