新华社金沙萨8月30日电（记者史彧）利伯维尔消息：加蓬“机构过渡和恢复委员会”发言人芒富比30日下午在国家电视台宣布，任命加蓬共和国卫队指挥官布里斯·奥利吉·恩圭马为该委员会主席及过渡领导人。

芒富比说，在当天早些时候召开的加蓬军官会议上，参会人员一致决定任命恩圭马为委员会主席及过渡领导人。芒富比说，恩圭马强调了维护国家稳定安宁的重要性。芒富比并未说明过渡期的期限。

芒富比还说，维持每晚6时至次日早晨6时的宵禁。

30日凌晨，加蓬选举中心宣布，现任总统邦戈在26日举行的总统选举中以64.27%的得票率获得连任。随后，十余名军方人员以“机构过渡和恢复委员会”的名义在加蓬24电视台发表声明宣称选举结果无效，并称已获取政权，国家机关解散，同时关闭该国边境。“机构过渡和恢复委员会”之后在国家电视台发表声明称邦戈已被软禁，其子及总统府多名高官被捕。

邦戈当天通过总统办公室向媒体发布了约50秒的视频。他在视频中未使用加蓬官方语言法语，而是用英语说，自己目前在住所中，其妻儿在别处。他呼吁各界对此发声。

邦戈现年64岁，曾担任加蓬国防部长等职。2009年当选加蓬总统，2016年连任。8月26日，加蓬举行总统、立法及地方选举。

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