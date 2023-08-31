新华社亚的斯亚贝巴8月30日电 非盟委员会主席法基30日发表声明，强烈谴责“发生在加蓬的政变企图”。他指责该事件公然违反了非盟相关法律和政治文件，呼吁确保邦戈及其家人安全。

同一天，法国政府发言人奥利维耶·韦朗说，法方谴责正在加蓬发生的军事政变，并“密切关注局势发展”，希望“（加蓬总统）选举结果能够得到尊重”。

俄罗斯总统新闻秘书佩斯科夫30日表示，加蓬局势令人深感忧虑，俄方正关注事态发展。

30日凌晨，加蓬选举中心宣布，邦戈在26日举行的总统选举中以64.27%的得票率获得连任。随后，十余名军方人员以“机构过渡和恢复委员会”的名义在加蓬24电视台发表声明宣称选举结果无效，并称已获取政权，国家机关解散，同时关闭该国边境。“机构过渡和恢复委员会”之后在国家电视台发表声明称邦戈已被软禁。

当天晚些时候，加蓬共和国卫队指挥官布里斯·奥利吉·恩圭马对法国《世界报》说，邦戈“已被置于退休状态”。

邦戈当天通过总统办公室向媒体发布了约50秒的视频。他在视频中未使用加蓬官方语言法语，而是用英语说，自己目前在住所中，其妻儿在别处。他呼吁各界对此发声。

邦戈现年64岁，曾担任加蓬国防部长等职。2009年当选加蓬总统，2016年连任。8月26日，加蓬举行总统、立法及地方选举。（参与记者：史彧、汪平、唐霁、温馨）

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