新华社华盛顿8月30日电 中国驻美国大使谢锋29日应邀在福布斯第五届美中商业论坛发表主旨演讲，强调要拓展中美经贸合作互利共赢之道，充分发挥经贸关系的压舱石、推进器作用。

谢锋说，中美“脱钩”是最大风险，两国对抗是最大不安全，“去中国化”就是去机遇、去合作、去稳定、去发展。针对当前一些唱衰中国经济的声音，谢锋表示，唱衰别人不会使自己更好，中国持续发展，世界才会更加繁荣。

谢锋说，当今世界变乱交织，经济复苏势头不稳，各国家家有本难念的经。大家都在一条船上，同舟共济才能共渡难关，谁都无法独善其身，更不应该损人利己。中美作为世界前两大经济体、联合国安理会常任理事国，搞阵营对抗带不来和平安全，“脱钩断链”只会作茧自缚，中美冲突对抗没有赢家、世界不可承受，合作应对全球性挑战，为世界提供更多和平红利、发展红利才是唯一正确选择。中国持续发展世界才会更加繁荣，欢迎大家分享中国新发展带来的新机遇。

谢锋强调，工商界是中美关系的重要“利益攸关方”，要继续做中美友好合作的纽带，为深化拓展两国交流合作、稳定发展中美关系尽心发声出力。

谢锋说，近期中美在畅通人员往来、加强人文交流方面取得一些积极进展。下阶段要继续从一件件具体事情做起，勿以善小而不为，酝酿更多看得见、摸得着的合作成果，为中美关系发展注入更多积极因素。

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