八月二十七日，日本民众在福岛县小名滨港附近举行抗议集会，反对日本政府启动核污染水排海。

本报记者 岳林炜摄

连日来，日本政府无视公共利益、为一己之私单方面强行启动核污染水排海，遭到日本国内及国际社会的强烈反对和批评。各方强烈敦促日本政府纠正错误决定，立即停止核污染水排海，以真诚态度同有关国家和利益攸关方善意沟通，以负责任方式处置核污染水，避免对全球海洋环境、对世界各国人民的健康福祉造成不可预测的破坏和危害。有关国家纷纷表示将加大对进口日本水产品的安全监管力度。

“日本将自身推向污染海洋环境、破坏全球生态的‘国际被告席’”

8月24日，福岛第一核电站运营方东京电力公司（东电公司）开始向海洋排放核污染水。连日来，日本各界人士不断发起抗议集会。8月24日，来自日本多地的约400名民众聚集在东电公司总部附近，强烈反对当天启动福岛核污染水排海作业。民众手持写有“别把核污染水排入大海”等横幅标语，高喊“停止排海”“别再污染大海”等口号，表达坚决反对排海立场。集会发起人之一、市民团体代表井上年弘表示，日本政府和东电公司在没有得到相关人士理解的情况下，单方面强行启动核污染水排海，令人愤慨。“谁会相信日本政府未来数十年会对渔民全程负责”。

8月25日，日本多个市民团体再次在首相官邸附近发起抗议集会。集会民众表示，日本政府选择最省钱最省事的排海方式处置福岛核污染水，是对福岛当地居民和许多民众强烈反对意见的漠视，更置相关国际法义务于不顾。来自千叶县的上野通子在现场对记者表示：“将核污染水排放入海，日本政府开启了恶劣先例，在人类核能利用史上都未曾有过。日本政府对其他可行的核污染水处置方案置之不理，完全没有尽到应有的国际义务。”来自爱知县名古屋市的山口兼男对记者表示，核污染水排海存在很多不确定风险因素。日本政府和东电公司本应采取负责任的措施，消除包括核污染水在内的核事故各种影响，却选择了向全世界转嫁核污染水风险，“日本将自身推向污染海洋环境、破坏全球生态的‘国际被告席’”。

8月27日，由日本多个在野党、工会团体发起的反对核污染水排海抗议集会在福岛县最大港口小名滨港附近举行。集会民众纷纷表示坚决反对日本政府启动核污染水排海。多名在野党国会议员一致要求，日本政府立即中止排海作业、撤销核污染水排海计划，保护渔业从业者生计。当地渔民小野春雄愤愤地表示：“政府启动核污染水排海完全没有考虑到普通渔民的反对意见。渔民做错了什么，福岛做错了什么？别再伤害福岛，别再伤害渔民了。”来自福岛会津地区的千叶胜男对记者表示：“全世界海洋相连相通，核污染水排海带来的不确定性风险将随着洋流循环冲击地球海洋环境，威胁整个地球生态系统。日本将背负‘全球海洋污染者’的沉重标签。”

据日本共同社报道，日本在野党纷纷要求政府履行解释说明责任。社民党党首福岛瑞穗表示：“放射性物质一旦排放到大海中，就再也无法回收，核污染水排海是一种暴行。”岩手县陆前高田市市长佐佐木拓表示，日本政府的决定令人十分遗憾，要求政府研究排海以外的其他处置办法。宫城县石卷市市长斋藤正美表示，核污染水排放在世界上从未有过先例。受日本政府决定影响，目前已经产生水产业者交易取消等重大影响。日中共同市场促进会代表理事五十岚义隆对记者表示，核污染水排海并没有体现福岛灾区的民意，也没有在国会上进行深入讨论就草草决定，“应继续研究其他处置核污染水的替代方案”。

日本非营利组织“原子能资料信息室”日前发表公开声明指出，日本政府向海洋排放核污染水，违反了《防止倾倒废物及其他物质污染海洋的公约》（《伦敦公约》）。日本政府有其他方法可以避免排放入海的情况下，不应将储存在储罐中的核污染水蓄意向海洋倾倒。核污染水排海还违反了《联合国海洋法公约》第194条，该条款规定“各国应该采取一切必要措施，利用其所掌握的最佳可行办法，并根据其能力，防止、减少和控制海洋环境污染”。核污染水排海不仅伴随着诸多风险，而且产生“实际伤害”，绝不是最佳处置方法。

福岛县等地渔业人员和普通市民计划向法院起诉日本政府和东电公司。原告方将于9月8日向福岛地方法院首次提交诉状。“日本政府将核污染水排海，从国际法和日本国内法层面上看都是明显的违法行为。”日本律师海渡雄一在参加市民集会时表示，在有其他安全处置替代方案的情况下，日本政府却选择了安全性没有得到确认的排海方案，明显违背了国际环境法领域核心原则之一的“风险预防原则”。

“这是对人类的挑衅，是向太平洋沿岸国家宣战”

中国常驻联合国副代表耿爽8月25日表示，日本政府单方面强行启动核污染水排海，又给当地民众乃至世界人民造成二次伤害。核污染水处置具有跨国影响，绝不是日本一家私事。日方这一举动无视公共利益，公然向包括太平洋岛国在内的全世界转嫁核污染风险，极其自私自利，极其不负责任。

耿爽说，人为向海洋排放核事故污染水没有先例，也没有公认的处置标准。长期以来，围绕福岛核污染水排海对海洋环境、食品安全和人类健康的影响一直存在严重关切，日方做法的正当性、合法性、安全性也一直受到广泛质疑。日方迄未解决国际社会对于核污染水净化装置长期可靠性、核污染水数据真实准确性、排海监测方案的完善有效性的重大关切。中国等利益攸关方多次指出，如果核污染水是安全的，就没有必要排海，如果不安全，就更不应该排海。

8月26日，包括韩国最大在野党共同民主党在内的多个在野党和市民团体在首尔市中心举行大规模集会，强烈敦促日本政府停止核污染水排海，并要求韩国政府采取措施阻止核污染水排海。共同民主党党首李在明在集会上发表讲话说：“日本越过了不可逾越的界限，这是对人类的挑衅，是向太平洋沿岸国家宣战。”“过去日本曾为了自身利益，用刀枪实施侵略和杀戮，如今再次试图在太平洋犯下破坏环境的罪行。”

《韩民族日报》发表社论称，历史将铭记日本政府无视本国和邻国民众担忧、强行启动核污染水排海的这一天，这是人类从未经历过的环境灾难。《韩国日报》发表社论称，随着核污染水排海成为现实，韩国民众的不安将会与日俱增。

朝鲜外务省发言人8月24日发表谈话，强烈谴责日本当天启动福岛第一核电站核污染水排海，称这是破坏地球生态环境、威胁人类生存的行为。朝中社报道援引外务省发言人谈话说，日本无视国内外强烈抗议、反对和警告，执意推行核污染水排海计划，系为谋一己之私而不惜给人类造成核灾祸的反人道犯罪行径。谈话敦促日方立即取消严重威胁人类生命安全和未来的万分危险的核污染水排海计划，并警告核污染水排海造成的一切灾难性后果应完全由日方承担。

“这是一项非常糟糕的举动，开启了恶劣的先例”

据俄罗斯媒体报道，俄罗斯外交部发言人扎哈罗娃8月24日表示，俄方正密切关注事态发展，希望日本政府能够就此举对环境的影响展现完全透明度并提供所有信息，包括为有关国家在排海地点采集环境样本提供支持等。俄罗斯动植物检验检疫局网站同日发布声明说，该局同许多国家立场一致，对日本将核污染水排放至太平洋可能带来的食品等安全风险感到担忧。该局已加强对从日本进口的鱼类和海产品的放射性物质指标检测。如果相关指标超过最高限制标准，将对此类货品的供应采取限制措施。

8月26日，泰国食品药品监管局副秘书长勒猜·勒乌表示，决定对日本进口海产品加强安全监管措施，抽查的样本量增加一倍，海关、进口海产品检验检疫部门等相关机构已做好准备。

德国环境、自然保护、核安全与消费者保护部部长莱姆克8月24日发表声明称，她对任何额外向海洋排放放射性物质的行为持高度批评态度。此类计划必须以科学为基础进行规划和实行，且过程必须透明化，当地居民必须参与决策并得到充分的信息。

“日本，我们很愤怒！”“停止排放核污染水！”“保卫太平洋，守护我们的孩子！”8月25日，数百名斐济民众高呼口号，沿街游行，强烈抗议日本政府启动福岛第一核电站核污染水排海，呼吁国际社会采取行动阻止日本恶劣行径，保护太平洋生态和子孙后代的福祉。本次活动组织者之一、人权组织领袖纳布利武带领活动参与者高喊口号“太平洋是我们的家！拒绝核污染！”人权组织“公民宪法论坛”成员卢西娅·拉吉列沃说：“日本的可怕行动不可接受！是对我们人权的不尊重！虽然我们是小岛国，但我们的权利、尊严和自由也应该得到尊重。”斐济反核人士、太平洋教会会议秘书长詹姆斯·巴格万表示，日本没有足够的数据充分验证排放福岛核污染水到太平洋的安全性，也未对所有可能产生的影响进行过研究。将核污染水排入大海未来可能对海洋环境产生严重危害。

柬埔寨皇家科学院国际关系研究所所长金平表示，核污染水在海洋中扩散，会影响海洋生态环境，损害渔业发展，进而影响民众健康。日本政府应该让所有利益攸关方参与决策，或者寻找更合适的解决方案，而不是自私地一排了之。菲律宾《亚洲商业周刊》总编辑安东尼·洛佩斯对记者表示：“日本核污染水排海极不负责任，这是一项非常糟糕的举动，开启了恶劣的先例。”

（本报记者岳林炜、王慧、郭梓云、马菲、肖新新、陈效卫、赵益普）

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