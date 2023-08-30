新华社北京8月30日电 题：美国“溃败日”成为阿富汗“欢庆时”

新华社记者李蓉

两年前的8月30日，美军宣布完成从阿富汗撤离任务，仓皇的撤军过程作为“喀布尔时刻”写入历史。误判局势、指挥不力、草菅人命、缺乏与盟友协调等关键词勾勒出这场美式溃败的底色。每年此时，阿富汗人都要走上街头庆祝重获自由，成为对“美式民主输出”的最大嘲讽。

2001年，美国以“反恐”为名发动阿富汗战争，同时扛着“自由”和“民主”两杆大旗。美国给自己在阿富汗的军事行动取名为“持久自由”，启动战争的时任总统小布什声称要在阿富汗建立一个“自由社会”。然而事实证明，美国对阿富汗民众是否能获得自由幸福不感兴趣，真正追求的是军事霸权地位和军工集团利益。“喀布尔时刻”标志着美国在阿富汗军事、政治、反恐的全方位失败，再次证明对其他国家搞军事干涉、政治渗透、民主输出行不通，只会带来动荡和灾难。

美国军事干涉沾满阿富汗平民的鲜血。据统计，美军入侵阿富汗20年间，夺去了包括3万多平民在内的17.4万阿富汗人的生命，近三分之一阿富汗人沦为难民。此外，美军还曾在阿富汗大量使用集束炸弹，给当地民众造成深重灾难。美军眼中的阿富汗平民生命价值几何？前美军无人机操作员布兰登·布赖恩特曾多次对媒体讲述其亲身经历：有一次在阿富汗执行攻击任务，他从无人机镜头中看到一名阿富汗儿童在导弹发射前的最后时刻闯入目标地点，他向上级报告，得到的答复是“别管他，那只是一条狗”。

美国军事干涉难以建立良好的社会治理体系。美国声称要在阿富汗打造“民主样板”，但事实上其所有努力都围绕为自身霸权干涉服务，其扶持的历届政府缺乏群众基础，不能真正有效协调组织政治、社会生活以及经济建设。除极少数亲美政府官员和为美军服务的阿富汗人，生活艰难的绝大多数普通百姓对美国怨声载道甚至恨之入骨。

美国在阿富汗的所谓“反恐”适得其反。美国从自身利益出发定义恐怖组织，还用“恐怖分子”制约“恐怖分子”，致使阿境内恐怖组织数量从20多年前的个位数增加到如今的20多个。阿富汗喀布尔大学教授阿布扎尔·哈帕尔瓦·扎扎伊说，美国所作所为让阿富汗人民至今仍时时刻刻笼罩在恐怖袭击的阴影下。

美国军事干涉让阿富汗经济民生凋敝。在美国主导下，阿富汗形成了畸形的“驻军经济”，经济活动围绕美国及其盟友的驻军进行，而不是建立在阿富汗人民需求之上。20多年过去了，阿富汗依然没有建立像样的经济体系，粮食、电力等无法自给自足。即使在首都喀布尔，人们也没有城市公交系统、市政供水系统和供暖系统，大量人口居住在山上自建的土坯房中。

美国穷兵黩武，对外干涉成瘾，沉溺民主输出。要了解美国的军事干涉给他国带来了什么，不妨看看阿富汗的遭遇，这个国家用破碎的山河，十多万人的生命，经济社会的沉重代价向世界无声做答。

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