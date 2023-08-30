新华社喀布尔8月30日电 通讯：“是美国害死了我弟弟！”——从美军机上坠亡的阿富汗青年的哥哥控诉美军罪行

新华社记者邹学冕 赵家淞

“是美国害死了我弟弟！”虽然美军仓皇撤离阿富汗时发生的惨剧已经过去两年了，但阿富汗人哈吉·朱克里亚在控诉美军犯下的罪行时依然悲愤不已。

2021年8月30日午夜，一架美军C-17运输机载着最后一批美国军人从喀布尔国际机场的跑道上匆匆起飞，消失在夜幕中。美国历史上最长的战争——长达20年的阿富汗战争以美军黯然撤离告终。

此前半个月里，美军的撤离行动混乱不堪，逃难的人群在机场跑道上追逐飞机以及攀附在飞机上的阿富汗人坠亡的画面令世界震惊。

年仅17岁的阿富汗青年穆罕默德·扎基是从美军机上坠亡的遇难者之一。在惨剧发生两年后，扎基的哥哥朱克里亚在阿首都喀布尔一间出租屋里接受了记者采访。屋内摆放着扎基生前的照片，寄托着家人的哀思。

“我马上要上飞机了，请为我祈祷吧！”朱克里亚说这是扎基当时打电话给母亲说的最后一句话。大约20分钟后，扎基遇难的噩耗传来，全家人一时无法相信，接着抱头痛哭。“为什么飞行员看到有那么多人追逐飞机，甚至有人爬上飞机后，依然不管不顾地选择起飞？”朱克里亚愤怒地质问道。

据当地媒体报道，扎基是阿富汗国家青年足球队的一名球员。弟弟遇难后，朱克里亚默默将弟弟生前穿过的球衣、球鞋等遗物收集起来，想念他时就拿出来看一看、摸一摸。回忆起那个阳光、热情的男孩，朱克里亚的泪水止不住涌出。

“扎基特别喜欢足球，唯一的愿望就是通过踢球过上好日子，”朱克里亚说，“他是个善良的孩子，本该拥有一个美好的未来。”

美国发动的阿富汗战争造成10多万名阿平民伤亡，1000多万人流离失所。这场强加给阿富汗的战争给当地民众带来巨大灾难和持久伤痛。朱克里亚说，美国口口声声为了“人权”而来，但“美国只为他们自己的利益考虑和行事，美国走到哪里，哪里的人民就遭殃”。

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