人民网记者 马菲

中日韩合作秘书处秘书长欧渤芊近日在首尔接受了媒体专访。人民网记者 马菲摄

“中日韩合作秘书处致力于为三国在各领域的交流与合作搭建平台，让三国合作更有深度和温度。”在结束两年任期即将卸任之际，中日韩合作秘书处秘书长欧渤芊近日在首尔接受了媒体专访。她表示，两年来，秘书处举办了一系列有深度和温度的活动，让三国民众更好地倾听对方、坦率交换意见、加深对彼此的理解，从而进一步筑牢三国互信与合作的民意基础。

欧渤芊表示，秘书处在中日韩合作中扮演着连接政府与民间的桥梁角色，致力于将民众声音转化为政策建议；同时也积极连接三国地方政府，建立地方合作网络平台，促进地方间合作更加紧密，推动中日韩合作稳步前行。

人之相知，贵在知心。推动三国间的人文交流一直是秘书处的工作重点。“中日韩三国共享的东亚文化是人与人交往的一个非常重要的基础。过去两年，秘书处一直在努力尝试推动三国共同文化价值，也为此做出诸多探索和创新。”欧渤芊表示，秘书处在过去两年新设立10余个项目，包括中日韩青年演讲比赛、中日韩青年线上马拉松、“东亚文化之都”媒体及网络名人行活动等，还建立了“中日韩青年交流网络”，从长远角度推动发展面向未来的三国合作。

欧渤芊表示，面对面交流更容易产生共鸣，可以挖掘出更多共同点，更容易相向而行，因此秘书处一直致力于开展人文活动，特别是青年交流项目，希望让广大青年朋友相互认识和了解。秘书处将今年2月设为“中日韩青年月”，并开展系列活动促进三国青年共同交流。“我们希望把青年活动打造为秘书处的一个主打项目，带动和推广三国青年共同交流，以期实现中日韩三国青年共享青春、共享未来的目标。”

8 月 20 日，由秘书处主办，外交学院和成都市人民政府外事办公室共同承办，以“拥抱共同未来”为主题的中日韩青年峰会系列活动在成都落下帷幕。 来自中日韩三国的100名本科生及研究生召开了模拟领导人会议并参加三国合作主题讲座和研讨及文化参访活动。“近年来，三国民众特别是青年人之间的相互认知出现偏差，产生了一些偏见和误解。然而在中日韩三国青年组成的‘百人团’中，大家丝毫没有界限和隔阂，完全敞开心扉，从不同的角度各自阐述自己的立场并找到彼此间共同点，这令我十分感动，也让我看到了中日韩合作未来的希望。”欧渤芊说道。

“温度”和“深度”，这是欧渤芊在谈及如何推进三国间人文交流时反复提到的关键词。她认为，人与人之间情感交流的温度和深度至关重要。三国民众需要通过各种方式见面沟通，倾听对方并坦率交换意见，从而进一步加深彼此的理解和认知。“在过去两年中，秘书处开展工作面临的最大困难就是疫情造成的隔阂。我希望今后三国能够齐心协力推进人文流，尤其为三国青年创造更多加深相互了解的机会，着眼未来，厚植友好，为三国合作持续发展奠定民意基础。”

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