新华社东京8月30日电（记者钱铮）日本京都大学日前宣布，该校和越南科技翰林院的团队在越南番西邦峰发现鼹科鼩鼹属的新种，将推动鼩鼹属分类学和进化学方面的研究。

根据京都大学29日发布的新闻公报，鼩鼹属是鼹科的一类小型哺乳动物，这类动物虽属于鼹科，但并不是人们熟知的生活在地下洞穴的鼹鼠，而是栖息在地表落叶层下。现存已知的鼩鼹属物种主要分布于中国和缅甸的山区地带。

本次，研究人员在越南番西邦峰海拔2900米处捕获两只鼩鼹属个体。通过详细观察它们的特征，分析线粒体DNA和核基因组的碱基序列，并与中国和缅甸的鼩鼹属物种以及英国自然历史博物馆保存的标本进行比较，研究人员发现这两只个体并不属于已知的鼩鼹属物种中的任何一种。

根据发现该新种的地名，研究人员将这两只个体记载为番西邦鼩鼹。它们拥有鼩鼹属共通的特征，如完整的外耳、短小的前肢以及与体长差不多长度的细长尾巴等，也有明显不同于已知鼩鼹属物种的特征，如它们拥有红棕色的背部体毛和灰色的腹部体毛等。

公报说，本次发现的新种是越南首次记录的鼩鼹属动物，有望推动鼩鼹属分类学和进化学方面的研究。本项成果也表明越南山区地带具有丰富的生物多样性，可能存在更多新种等。

本项研究成果已在线发表于《动物分类杂志》上。

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