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北京中拉文化交流中心与巴西华人文化交流协会签署战略合作协议

2023年08月30日10:04 | 来源：人民网-国际频道
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人民网里约热内卢8月29日电 （记者陈一鸣、宋亦然）当地时间8月29日，北京中拉文化交流中心主任王立朝到访巴西华人文化交流协会（巴西文协）并与侨界代表座谈。王立朝与巴西文协监事长彭建波分别代表北京中拉文化交流中心与巴西华人文化交流协会签署了战略合作协议。

王立朝对北京中拉文化交流中心的基本情况和创立愿景进行了介绍。他表示，作为一家致力于推动中拉民间友好交往的民间机构，北京中拉文化交流中心有志于推动中拉双方在教育、商业和文化艺术等领域的交流合作。希望通过签署战略合作协议，进一步密切北京中拉文化交流中心与巴西侨界的交往和联系，并与巴西文协共同发挥好平台优势，为推动中巴、中拉民间友谊的长久发展作出更多贡献。

彭建波表示，巴西文协自创立以来得到了广大巴西华侨华人和巴西友人的积极参与和大力支持。在历届理监事和会员的不懈努力下，巴西文协通过开展各种文化活动，为促进中巴两国人民友好往来、推动两国民间各领域交往发挥了重要作用，为塑造里约华侨华人的良好形象贡献了力量。希望以战略合作协议的签署为基础，不断增进同北京中拉文化交流中心等国内民间组织的互学互鉴和互利合作。

签约仪式现场。人民网记者 宋亦然摄

双方一致认为，文化交流的活力和魅力在民间。签署战略合作协议后，双方将突出各自优势与需求，精准对接，围绕文化交流、资源共享等方面逐步开展深度交流合作。

巴西文协执行主席季春苗、常务副主席黄艳娟、秘书长伍小曼任等出席签约仪式。

(责编：燕勐、杨牧)

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