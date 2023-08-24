新华社北京8月23日电 题：中欧班列铺就“一带一路”新通途——中国高质量发展亮点透视之六

新华社记者樊曦、丁怡全、周圆

7月29日10时18分，今年全国第10000列中欧班列开行：满载110个标箱出口货物的X8020次中欧班列，从义乌西站鸣笛启程，向西班牙马德里飞驰而去。

古老的亚欧大陆上，“钢铁驼队”续写着丝路故事。今年1至7月，中欧班列累计开行10176列、发送货物110.4万标箱，同比分别增长13%、27%。

经过多年探索发展，中欧班列已步入高质量发展轨道，成为便利快捷、安全稳定、绿色经济的新型国际运输组织方式，也成为中国参与全球开放合作、高质量共建“一带一路”的生动实践。

横贯亚欧，网络不断延伸

乌鲁木齐国际陆港区，机车穿梭，作业不歇：在多式联运中心，正面吊起重机抓取一个个标有“中国制造”的集装箱；在中欧班列（乌鲁木齐）集结中心，一列列中欧（中亚）班列在这里完成换装，等待发运……

从中欧班列（乌鲁木齐）集结中心出发，搭乘中欧班列沿丝路古道西行，2天可抵达哈萨克斯坦，8天抵达俄罗斯，16天抵达荷兰。

中国国家铁路集团有限公司数据显示，中国境内已铺画时速120公里的中欧班列运行线86条，联通中国境内112个城市，通达欧洲25个国家和地区超过200个城市，以及沿线11个亚洲国家和地区超过100个城市。

7月2日，从泰国罗勇府出发的一批汽车配件，由中老铁路国际货物列车运输，从中老边境的磨憨口岸入境云南，一路向北，抵达四川成都转乘中欧班列，经哈萨克斯坦、波兰等国家后到达匈牙利布达佩斯。

这是首趟以“中老铁路+中欧班列”模式运输过境的货物列车。“罗勇至布达佩斯的物流时间最快缩短至15天，较传统海运提升15至20天以上。”中国铁路昆明局集团有限公司货运受理服务中心营销策划科科长李继业说。

随着此次“澜湄蓉欧快线”（罗勇—万象—昆明—成都—布达佩斯）的开通，中老铁路和中欧班列之间实现联线贯通，正形成一条横跨南亚东南亚与欧洲之间的新通道。

量质齐升，助力产业快速发展

8月18日，一列满载服装、机械设备、五金配件、数码产品等货物的中欧班列从赣州国际陆港驶出，向满洲里口岸飞驰而去，目的地俄罗斯。

据赣州国际陆港管委会主任罗永锋介绍，依托赣州国际陆港的平台优势，格力电器、大自然家居、美克家居等企业纷纷落户赣州市南康区，马士基、达飞、中远海运等公司及一大批外贸配套服务企业竞相入驻，使赣州国际陆港逐步成长为枢纽港、物流港、贸易港，在服务和融入新发展格局中赢得先机。

当地南康家具产业集群实现快速发展，产值从建港前的百亿元增长到2022年的2500亿元。“有了中欧班列，越来越多的家具厂开始进军跨境业务。”江西家有儿女家具有限公司董事长申飞说，“赣州国际陆港开通后，外贸占公司业务额的比例已经增长到七成。”

西安，古丝绸之路起点，也是中欧班列建设发展规划明确的枢纽节点和集结中心。

走进西安国际港站，龙门起重机正在将一个个集装箱搬运装车，中欧班列长安号将从这里出发，把中国各地集结来的货品运往亚欧10多个国家和地区。

“大到重卡、整车，小到德国厨具，荷兰奶粉，中亚的面粉、蜂蜜等农副产品，中欧班列长安号成为丝路沿线国家贸易往来的‘黄金通道’。”西安国际港务区党工委书记、管委会主任孙艺民说。

去年，康佳集团在西安布局了西北地区最大的智能家电生产基地。陕西康佳智能家电有限公司总经理陈钊说，运输时效快、线路辐射广、稳定性更高的中欧班列，是企业选择落户西安的重要原因。“今年，康佳集团白色家电计划年出口10亿元，其中一半将通过中欧班列（西安）运输。”

“空地一体”，辐射效应日益凸显

在地处重庆两江新区的三一集团智能化工厂，机械臂舞动、大型自动化物料运输小车穿梭，这里约17分钟就能下线一台大型挖掘机。“我们选择重庆，因为这里既能依托中欧班列向西拓展中亚、欧洲市场，又能依托西部陆海新通道向南拓展东南亚、南亚市场，还能依托长江黄金水道兼顾国内市场。”工厂负责人说。

“与其他陆港枢纽城市相比，重庆最大的优势在于可以实现水、陆、空多种国际物流通道的‘自由组合’，满足企业不同需求。”重庆工商大学副校长、长江上游经济研究中心常务副主任李敬说。

中原腹地，中欧班列（中豫号·郑州）辐射境外40多个国家、140多个城市；郑州机场形成横跨欧美亚三大经济区、覆盖全球主要经济体的国际枢纽航线网络；我国首个空铁联运综合性货物集散中心郑州航空港站高铁物流中心交付运营……以“物流+产业”新模式，郑州正在培育新的经济增长极。

“物流业作为连接生产与消费的第三产业，是打造供应链、延伸产业链、提升价值链的重要支撑。”河南省物流学会会长、郑州大学管理学院副院长李玉民说。

中欧班列不仅联通了中国与欧洲及沿线国家，还通过沿海港口海铁联运、西部陆海新通道、长江黄金水道等方式，联通了韩国、日本等东亚国家以及新加坡、泰国等东南亚国家；通过波罗的海、黑海、地中海海铁联运及莱茵河水铁联运等方式，联通了英国、北欧各国、地中海沿岸各国以及欧洲大陆腹地，基本覆盖了亚欧大陆全境，形成了“畅通高效、多向延伸、海陆互联”的通道格局。

(责编：卫嘉、白宇)