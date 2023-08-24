新华社东京8月24日电（国际观察）起底东京电力公司处理核事故“黑历史”

新华社记者

日本政府无视国内外反对呼声，24日启动福岛核污染水排海。

日方声称，排放的核污染水已经过“多核素处理系统（ALPS）”过滤净化并进行稀释，其所含放射性物质浓度远低于排放标准，不会对环境和人类健康造成伤害，但公众并不相信这套说辞，因为运营福岛第一核电站的东京电力公司（简称东电）有太多应对散漫、隐瞒欺骗的“黑历史”，很难再取信于公众。

散漫：酿成灾祸

2011年福岛核事故虽然由“3·11”大地震这个天灾引发，但人祸也不可忽视。

日本地震多发，防止地震及其引发的海啸等灾害是核电站运营的基本要求。早在2002年，日本地震调查研究推进本部就公布了一项地震预测的“长期评价”，指出包括福岛外海在内的日本东部海域存在发生大地震并引发大海啸的风险。日本政府曾要求东电就此进行评估，但东电一直拖延，数年后虽然开始讨论海啸应对并得出海啸可能高达15.7米的结论，但东电高层以“科学依据不明”为由并不相信，继续维持较低的防海啸标准，导致“3·11”大地震及海啸发生时措手不及。

东电对“3·11”大地震和海啸的初期应对极其混乱。地震发生后，核电站1至3号机组日常和备用电源同时失效，东电派出的应急供电车却因电缆太短而无法与机组联机。1号机组压力容器内生成大量氢气需要进行水蒸气释放时，东电考虑自身损失犹豫不决。当日本政府强令东电释放蒸气，东电又长时间无法打开阀门。冷却水枯竭后需要注入海水进行冷却时，东电再度迟疑，结果1号机组在震后25个小时左右发生氢气爆炸。之后几天内，3号和4号机组也发生氢气爆炸。一场原本尚有可能得到控制的核事故彻底变成一场核灾难。

东电忽视安全风险的事例此后也不少见。比如，2019年ALPS污泥罐共25个排气口滤网全部破损，但东电既未调查原因，也未制定巡检计划，仅仅是更换滤网了事，直到两年后滤网再次大规模损坏才引起重视。

隐瞒：已成常态

在福岛核事故处理过程中，迟报、瞒报事件频繁发生，这似乎已成为东电的常规操作。

据日本媒体报道，在核事故发生后第三天，东电就掌握到3号机组堆芯损坏率已达30%，同时1号和2号机组堆芯损坏率均超过5%。根据当时东电内部标准已经可以确认发生堆芯熔毁，需采取紧急应对措施。但东电一直以“堆芯损伤”来粉饰，拖到当年5月才承认堆芯熔毁。在后来调查中，东电一度否认公司内部有认定堆芯熔毁的标准，最终才承认时任社长清水正孝指示不要使用“堆芯熔毁”一词。

2011年6月以后，东电曾长期声称没有新的核污染水排入海洋。然而，随着2013年一系列核污染水泄漏事件曝光，东电当年7月终于承认有高浓度核污染水泄漏入海。此事在日本国内外引起轩然大波，但东电并未因此吸取教训。2015年2月，东电再次被曝隐瞒实情，公司在2014年4月即知晓有高浓度放射性核污染水从排水沟持续排入大海，却一直未予公布，也未采取任何补救措施。东电随后不得不派人到日本政府主管核电的经济产业省鞠躬道歉。

事实上，在2007年新潟县中越海域地震发生后，东电就曾迟报地震造成的柏崎刈羽核电站变压器起火与核泄漏，在处理福岛核事故过程中的迟报、瞒报事件也不止上面这几起，“隐瞒体质”一词已成为各界批评东电隐瞒成性的固定用语。

欺骗：公然撒谎

尽管在核事故处理过程中，日本政府提出过处理核污染水的五种方案，相关领域专家也提出过其他方法，但东电和日本政府一直认为排海才是“现实选项”。为了平息反对声音，东电不惜公然撒谎。

在日本国内，渔民是最坚决反对核污染水排海的群体。为对其进行安抚，东电2015年8月先后向福岛县和全国性渔业团体书面承诺，在没有获得包括渔业从业者在内的相关方理解前不会擅自启动核污染水排海。这两份承诺书至今仍能在东电官网上找到，也得到日本政府认可，但东电和日本政府推进排海计划的脚步从未停止，表明所谓“承诺”不过是东电和日本政府欺骗渔民的“障眼法”。

近年来，东电为宣传经过ALPS处理的所谓“处理水”的安全性，不断组织利益攸关方、当地居民等到福岛第一核电站进行“视察游”。这一过程中，东电人员会利用辐射检测仪测试“处理水”样本，证明其放射性物质达标。但《东京新闻》去年10月披露，东电使用的检测仪灵敏度不高，该报记者用放射性铯含量达排放标准19倍的水做实验，同类检测仪没有反应。该报评价，东电此举被批“操弄（民众）认知”和“说谎”一点也不冤。

东电种种散漫、隐瞒、欺骗行为暴露了该公司的自私与贪欲，将企业利益而不是环境安全和民众健康等公共利益放在优先位置。而日本政府在很多问题上也对东电进行姑息，甚至为其站台。这样的东电让人如何相信，而日方宣称“安全”“透明”的核污染水排海计划又如何让人放心？

(责编：崔越、刘叶婷)