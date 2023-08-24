人民网首尔8月23日电（李帆、吴三叶）当地时间8月22日，日本政府正式宣布，将从8月24日开始，将福岛第一核电站核污染水排放入海。对此，韩国政府表示，日方的排海计划从科学和技术角度不存在问题。然而，与政府相反，韩国民间反对声一片。在野党和民间团体纷纷举办集会、记者会，强烈谴责日本核污染水排海，敦促日本政府撤回核污染水排海决定。与此同时，韩国水产业、餐饮业等有关业界忧心忡忡，要求政府制定应对政策。

韩政府拉上原子能机构为日本站台

国际原子能机构8月22日发布声明称，将与韩国建立合作机制，共享福岛核污染水排海信息。国际原子能机构表示，为评价日方是否遵照排海计划、是否按照安全标准将核污染水排入大海，机构将持续收集相关数据，建立该合作机制的目的在于定期向韩国提供相关信息。

8月23日，韩国执政党国民力量院内代表尹在玉在国会召开的会议上强调，7月国际原子能机构已经发布日本福岛核污染水处置综合评估报告，表明日本核污染水排海方案总体符合国际安全标准。政府也进行了详细的考证，确认从技术角度核污染水排海计划不存在问题。若在实际排海过程中出现偏离既定排海计划等问题，并因此影响到韩国国民安全和健康，政府将立即叫停日方的排海行为。

对此，韩国学界和民间团体表示，从现实角度考量，国际原子能机构无法收集到全面的信息，所以也无法完全相信排海过程中信息的准确性。

韩在野党党首：“核污染水排海将成为第2次太平洋战争”

日本政府正式宣布从8月24日开始将福岛第一核电站核污染水排海后，韩国在野党纷纷发声表示强烈反对。

8月22日，韩国最大在野党共同民主党在国会前举行烛光集会，反对日本政府的排海决定，展开“全力抵制斗争”。8月23日，共同民主党党首李在明在韩国国会最高委员会议上批判日本核污染水排海决定，称“日本的核污染水排海将成为第2次太平洋战争”，“周边国家的生存权曾一度因为日本帝国主义侵略战争受到威胁，如今，核污染水排海将再次给包括韩国在内的太平洋沿岸国家带来无法挽回的灾难。”李在明指出，韩国渔民、个体商户等都对日本核污染水排海表达强烈愤怒，然而尹锡悦政府对此视而不见。李在明表示，希望执政党从关心国民生命健康的立场出发，共同参与到保护国民安全的行动中。

8月23日，韩国在野党进步党在日本驻韩大使馆前举行紧急记者会，对日本政府不顾邻国及国际社会担忧执意推动核污染水排海计划表示愤怒，敦促日本政府撤回核污染水排海决定。

8月23日，韩国在野党在日本驻韩大使馆前举行紧急记者会，敦促日本政府撤回核污染水排海决定。人民网李帆 摄

据韩联社报道，8月23日，民主党忠清南道党在忠清南道厅召开记者会表示，日本核污染水排海威胁渔民和水产业从业者的生存权，让孩子们的饭桌变得不安。一定要阻止日本核污染水排海，即使明天排海今天也要阻止，即使在排放中也要阻止，以减少危害。

此外，进步党釜山市党、进步党庆尚南道党也纷纷召开记者会，进行反对示威，敦促日本撤回核污染水排海决定。

韩环保团体、市民团体一致反对

除在野党外，韩国多数民众一致反对日本核污染水排海。

综合韩媒报道，8月22日，韩国多个民间团体在光化门前举行集会，共同抗议日本核污染水排海决定。

8月23日，韩国环境团体和市民团体继续发声，一致表示反对，称这是“威胁生命的行为”。这些团体在忠清北道、全罗北道、江原道、釜山、京畿道水原、庆尚南道等地通过记者会、静坐示威、一人示威等指出日本核污染水排海的危险性，表明将全力阻止的立场。

韩国环保团体“全北环境运动联合”表示，“放射性污染水排海是人类从未经历过的事情，谁也不知道会对海洋生态系统和人类产生什么样的负面影响。”“这是威胁生活在海上的160多万种海洋生物和日本渔民、太平洋沿岸相关国家居民生存权的行为。”“排放到大海的污染水无法再回收。这是一个严重的问题，可能会影响到未来一代。”

此外，韩国市民团体还对政府宣称排放核污染水“没有科学和技术问题”进行批判。忠清北道地区社区、劳动、女性、残疾人团体和进步政党参与的“忠清北道气候危机紧急行动”23日在记者会上指出，福岛核电站事故产生的污染水是日本政府要管理和负责到底的核废弃物，日本却抛开所有责任，强行实施排海的犯罪行为。并表示，“为了国民的安全，必须阻止这种决定的尹锡悦政府反而与日本政府、东京电力站在一边，做出威胁全世界的暴行。我们强烈谴责政府。”

此外，有市民团体在记者会表示，尹锡悦政府把国民对排放污水的忧虑、担心和批评都当作‘怪谈’，反问“这是为了谁的总统？”，并强调“政府应该明确表明反对核污染水排海的立场，并向国际海洋法院起诉日本的国际犯罪行为。”

韩联社报道称，预计今后几天，蔓延韩国全境的民间团体反对示威活动还将持续。

海鲜餐厅老板：“预约接连取消，只能干等”

日本核污染水排海对餐饮业的影响也不容忽视。记者走访时发现，主营生鱼片、寿司等海鲜类菜品的多家餐厅在门口张贴广告，表示“本店不使用日本产海产品”。一家餐厅的老板告诉记者：“日本产海产品进口价格较高，所以店里一直在用挪威、俄罗斯等地进口的海鲜。但是自从日本打算将核污染水排入大海后，我们就一直向客人强调我们店里不使用日本产海鲜。尽管如此，餐厅营业情况也不如从前。”

韩国餐厅门口张贴“本店不使用日本产海产品”说明。人民网 李帆摄

日本政府正式宣布核污染水排海日期后，韩国餐饮行业忧心更甚。多位餐厅老板表示，日本政府宣布核污染水排海日期后，就不断接到客人取消预约的电话，担心今年下半年营业收入会受到重创。

一位海鲜摊铺老板说：“完全可以预料到接下来的一段时间里，销售量肯定会大幅减少。政府一直说帮助我们度过难关，制定政策挽回我们的损失，但是一直是‘空头支票’。”

面对核污染水排海可能会带来的海鲜消费量“断崖式”下滑，韩国多个水产协会负责人表示，距离核污染水排海仅剩一天的时间，现在也无法挽回了，希望政府能拿出科学可靠的证据，向消费者证明海鲜的安全性。

(责编：刘叶婷、杨牧)