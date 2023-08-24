驻尼日利亚大使崔建春（左）向纳萨拉瓦州州长苏勒赠送《习近平谈治国理政》系列书籍。驻尼日利亚使馆供图

人民网阿布贾8月23日电（记者姜宣） 22日，驻尼日利亚大使崔建春访问纳萨拉瓦州，会见州长苏勒并向其赠送了《习近平谈治国理政》系列书籍。尼日利亚中国总商会、尼日利亚中国矿业联合会、中资企业代表同行。

崔建春感谢纳萨拉瓦州州长苏勒为中资企业在该州经营创造的良好营商环境，表示中国在减贫和国家发展方面取得了历史性成就，《摆脱贫困》豪萨文版业已发行，该书反映了习近平主席关于地方治理、消除贫困、推动发展等方面的重要思想，读者从中可以找到当代中国为什么能够快速发展的深层次原因。今年是共建“一带一路”倡议提出10周年，中方愿与尼方一道努力，加强中尼省州层面合作，为两国民众带来实实在在的福利。

苏勒感谢崔大使一行访问并赠书，表示中国企业为该州经济发展作出了巨大贡献，为当地民众创造了就业岗位，中尼5GIST成长发展进步战略对纳萨拉瓦州发展非常有益。尼方愿同中方深化务实合作，共享中国和文化，同奏尼中合乐章。

崔建春一行还赴中国港湾凯菲路项目经理部考察了安全预警示范点建设情况，并召开矿企发展专题座谈会。

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