中共中央宣传部分管日常工作的副部长、中国文化和旅游部部长胡和平（左四）出席尼日利亚中国电影节活动。驻拉各斯总领馆供图

人民网阿布贾8月23日电（记者姜宣） 作为落实中非合作论坛框架下加强人文领域合作交流的一项重要举措，尼日利亚中国电影节21日晚在尼最大港口城市拉各斯开幕。

中共中央宣传部分管日常工作的副部长、中国文化和旅游部部长胡和平出席活动并宣布电影节开幕，中国国家电影局常务副局长毛羽，中国驻拉各斯总领事严宇清，驻尼日利亚使馆文化参赞李旭大，尼日利亚国家艺术与文化委员会主席奥通巴·塞通·朗塞韦，尼社会各界友人、在尼中国侨企学界代表出席了开幕式。

毛羽在开幕式致辞中说，尼日利亚是非洲大陆上的文明古国，丰富的经济、社会和文化资源为尼日利亚电影人提供了取之不尽的创作源泉。希望中尼两国以此次电影节为起点，不断深化电影领域的交流合作，为全球电影市场发展注入新动能，为推动构建高水平中非命运共同体作出新贡献。

朗塞韦表示，尼中两国都有着优秀传统文化，很高兴能以本次电影节为契机，通过电影这一世界共通的语言，让尼中两国人民走到一起。

本届电影节由中国国家电影局、中国驻拉各斯总领馆主办，中国电影资料馆、广东省电影局承办，南方报业传媒集团协办。电影节为期四天，将展映《峰爆》《白蛇传·情》《热烈》等11部优秀国产影片。

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