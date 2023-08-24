高 乔 赵婧如

据韩联社报道，截至2023年7月，韩国出口额已连续10个月下滑。从2022年3月至2023年5月，韩国对外贸易逆差持续15个月。

分析人士指出，2023年，韩国经济陷入出口持续下降、制造业萎靡、增长乏力的困境。受全球高通胀、高利率与贸易碎片化趋势影响，韩国出口颓势短期内难以实现逆转，经济复苏步履维艰。

跌出全球前十

韩国产业通商资源部近日公布数据显示，7月份韩国出口额为503.3亿美元，同比下降16.5%，为连续第10个月下滑，创下自2020年5月以来最大跌幅纪录。韩国核心产业——信息通信产业的出口额为146.1亿美元，同比减少24.3%，连续13个月下滑；主力出口产品——芯片的7月出口额为75.4亿美元，同比下滑34%，连续12个月下滑。从地区来看，韩国对中国、美国、东盟、欧盟和日本等五大出口国家或地区的出口额均有所下降，分别为25.1%、8.1%、22.8%、8.4%和5.9%。

受出口下滑影响，韩国整体经济形势不容乐观。标普全球发布的制造业采购经理人指数显示，7月份韩国的制造业指数为49.4，低于50分荣枯线，连续13个月处于萎缩状态。

据韩联社报道，韩国央行7月披露的数据显示，韩国2022年名义国内生产总值约为1.67万亿美元，同比下降8%，出现自2008年金融危机以来最大降幅。韩国经济规模排名位居全球第13位，跌出全球前十。

全球需求疲软

“韩国经济产业结构相对单一，半导体、化工、机电与运输设备等制造业处于国家经济支柱地位。同时，韩国是高度依赖出口的外向型经济体，对全球市场需求高度敏感。韩国出口不振与当前全球贸易复苏缓慢紧密相关。”韩国中央大学国际关系研究生院国际学科教授、山东大学国际问题研究院世界经济合作中心特聘研究员姜昊求接受本报采访时分析，全球需求疲软是韩国出口表现不佳的重要原因。在全球经济增速放缓的背景下，全球半导体产业均处于下行周期，其他国家对电子产品以及智能化生产的市场需求减少，尤其是半导体、芯片等电子通信产业产品的市场需求低迷。此外，当前，能源等国际大宗商品价格高企，美联储强力加息导致韩元大幅贬值，这些外部因素推高韩国制造业成本，制约韩国出口贸易规模增长。

英国《金融时报》报道称，美国的产业保护政策迫使韩国调整出口结构，对其半导体、造车业等支柱产业带来巨大压力，可能导致韩国经济陷于困境。

姜昊求表示，近年来，美国为维护自身利益，陆续颁布《通胀削减法案》《芯片和科学法案》等，采取贸易限制措施，对韩国半导体、汽车等优势产品出口施加政治压力，进一步拖累韩国出口增长。

或将长期承压

面对出口持续下滑、经济增长乏力的困境，韩国政府接连出招。韩国金融服务委员会近日表示，将从9月起，通过公共和私人银行向出口商提供总计23万亿韩元的金融支持，同时将采取其他措施缓解贸易融资困难。

据韩联社报道，韩国政府6月召开的“经济长官紧急会议暨出口投资对策会议”表示，到2027年，韩国政府将向民间提供5.6万亿韩元规模的资金支持，着手扶持高科研成果转化并设立合作型创业支援项目。

“韩国想要扭转出口颓势、打造经济发展新动能并非易事。”姜昊求分析称，短期来看，韩国优势产业出口不振，影响相关产业链运转和经济整体走势，加剧经济下行与贸易赤字的“双螺旋”危机，可能影响韩国经济增长内生动力。长期来看，韩国资源禀赋相对有限，经济增长受制于人口总量减少与人口结构老龄化趋势，低生育率带来的劳动人口快速减少可能削弱韩国经济增长潜力。此外，在国际政治经济稳定性下降、保护主义与单边主义抬头、全球贸易体系遭遇挑战的大环境下，韩国欲寻求经济突破，可能遇到诸多外部因素掣肘，韩国经济或将长期承压。

(责编：崔越、刘洁妍)