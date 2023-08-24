新华社约翰内斯堡8月23日电 金砖国家领导人第十五次会晤23日在南非约翰内斯堡举行。金砖国家领导人在会上致辞时呼吁加强经贸与财金合作、拓展政治安全合作、加强人文交流、完善全球治理体系并捍卫多边主义。

金砖国家轮值主席国南非总统拉马福萨在致辞中表示，过去几十年来，金砖国家一直是全球经济增长、贸易和投资的主要推动力。金砖国家倡导包容，推动构建更加公正合理的世界秩序。新的经济、政治、社会和技术现实要求各国之间加强合作。这些现实要求对全球治理机构进行根本改革，使它们更具有代表性，并能更好地应对人类面临的挑战。他说，金砖国家坚定致力于发展和维护“全球南方”国家利益，推动构建更加公正合理的世界秩序。谈到金砖国家之间的合作时，拉马福萨强调，全球经济复苏依赖于可预测的全球支付系统以及银行、贸易、旅游和金融等行业以及供应链的平稳运行，金砖国家将继续讨论通过增加本币使用以促进贸易和投资流动的实际措施。

巴西总统卢拉在致辞中说，短短几年，世界已从良性的多极化局面退回到恢复冷战和地缘政治竞争这一过时心态的局面，这将产生巨大的不确定性并腐蚀多边主义，其中的风险是人类无法接受的。他呼吁恢复多边贸易体系，以进行“公正、可预测、平等和非歧视的贸易”。卢拉再次强调创建金砖国家间贸易共同货币的重要性。他说，创造这种货币可以增加金砖国家的支付选择并减少他们的脆弱性。

俄罗斯总统普京当天以视频方式发表致辞。普京表示，金砖国家逐年增强自身潜力，已成为全球舞台上的重要机制，在国际事务中的影响力不断提升。最主要的是，金砖国家一致赞成建立真正公平的、以国际法为基础、恪守联合国宪章宗旨和原则的多极世界秩序，反对任何形式的霸权主义。普京说，俄方支持在全球创新、数字化转型和人工智能、职业教育、妇女事务等领域加强合作。明年俄罗斯担任金砖国家轮值主席国期间，将优先关注打击恐怖主义、反洗钱、扩大本币结算、加强银行间合作，推动科学与创新、医疗保健、教育和文化等领域的互动。

印度总理莫迪在致辞中表示，近二十年来，金砖国家取得了许多成就，新开发银行在“全球南方”的发展中发挥着重要作用。通过航天合作、成立疫苗研发中心等诸多举措，金砖合作机制正在为金砖国家普通民众的生活带来积极改变。莫迪建议金砖国家在航天、教育、技术、传统医学等领域进一步加强合作。莫迪表示，印度全力支持金砖国家扩大成员规模，并欢迎在这方面达成共识和取得进展。（参与记者：刘恺、卞卓丹、谢江、孙楠）

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