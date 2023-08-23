中巴经济走廊企业沙龙活动现场。全巴中资企业协会供图

人民网伊斯兰堡8月23日电 （记者程是颉）8月23日，全巴中资企业协会在伊斯兰堡举办中巴经济走廊企业沙龙活动。本场活动为能源行业专场，多家中资企业参会向巴基斯坦能源领域相关人士和媒体记者介绍在巴项目建设进展及中巴经济走廊为当地作出的贡献。

全巴中资企业协会副会长、中国银行伊斯兰堡分行行长孙友成介绍，中巴经济走廊为巴基斯坦带来了清洁、可及的电能，大大提升巴电网稳定性。同时，走廊能源项目为巴基斯坦培养了一批掌握电力领域先进技术的本地人才，为当地工业化发展打下了良好基础。

随后，多家中资企业向巴基斯坦智库专家和媒体记者介绍项目建设运营和企业社会责任等领域情况。在广受关注的中巴经济走廊未来发展方向、促进巴民生发展等问题方面，各中企负责人作出详尽解答。

巴基斯坦亚洲生态文明研究与发展研究所首席执行官沙基尔·拉迈指出，经过十年发展，中巴经济走廊多个能源项目进入运营阶段，为巴基斯坦带来了大量发展机遇和民生改善。在此基础上，走廊发展新阶段将利用好基础设施建设的成果，将这些成果转化为巴基斯坦工业化发展的新动力。

巴基斯坦独立新闻社记者扎米尔·阿萨迪表示，此次论坛帮助巴基斯坦媒体更加深入地了解了中巴经济走廊发展情况，建立了中企相关负责人的信息对接渠道，促进巴基斯坦媒体更快速准确地获取走廊相关信息，开展更全面的报道。

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