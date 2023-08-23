新华社北京8月23日电 据美国政府方面22日通报，自夏威夷州毛伊县野火发生两周以来，美国联邦调查局已记录超过1100人失踪，且这一数字可能进一步上升。

这是8月22日在美国夏威夷州拉海纳镇拍摄的修复工程车辆。新华社发（曾慧摄）

多家媒体报道，当地警方、红十字会和避难所等方面分别列有失踪人员名单。美联邦调查局探员史蒂文·梅里尔告诉媒体记者，目前该机构正与地方政府交叉核实上述失踪人员名单，以确定真正下落不明者。

据梅里尔介绍，美联邦调查局已设立专门热线电话，呼吁失踪人员亲属通过热线联系这一机构，“我们迫切需要公众的帮助”。

8月22日，工作人员在美国夏威夷州拉海纳镇进行修复工作。新华社记者高山摄

毛伊县警察局局长约翰·佩尔蒂埃说，该县正在整理数据，希望在“今后几天”公布经过核实的失踪人员名单。

据报道，美联邦调查局开始在全球范围内收集因故无法前往毛伊县的失踪人员亲属的脱氧核糖核酸(DNA)样本，以确定失踪人员身份。

这是8月14日在美国夏威夷州毛伊岛拉海纳拍摄的野火烧毁的残骸。新华社发（杨平俊摄）

目前，已发现的115名死者中，只有27人确定身份。迄今，美方仅收集到104份疑似死亡或失踪人员亲属的DNA样本。

负责处理上述DNA样本的ANDE公司副总裁朱莉·弗伦奇说，获取失踪人员亲属的DNA“是进行身份识别的关键一步”，目前已有近四分之三遗骸做了DNA测试，但如果没有亲属DNA作比对的话，“整个过程都是徒劳”。

这是8月15日在美国夏威夷州毛伊县拍摄的一处避难所。新华社发

毛伊县包括毛伊岛、拉奈岛等岛屿。毛伊岛是夏威夷群岛第二大岛，岛上人口超过10万。此次野火焚毁了人口约1.3万的毛伊岛度假胜地拉海纳镇。据夏威夷紧急事务管理部门消息，野火始于8日，受飓风带来的强风和环境干旱影响迅速蔓延。毛伊县野火是美国一个多世纪以来致死人数最多的野火。（郑昊宁）

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