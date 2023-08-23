新华社哈瓦那8月22日电（记者朱婉君 赵凯）拉巴斯消息：玻利维亚经济与公共财政部长马塞洛·蒙特内格罗22日在接受新华社记者视频采访时表示，该国人民币交易业务开局良好，期待在“一带一路”合作框架下更好地使用人民币。

蒙特内格罗表示，玻政府支持使用人民币进行国际贸易结算，使用人民币结算将为该国拓展外贸空间，期待在食品、能源等领域进一步推动对华出口，促进两国贸易平衡。

蒙特内格罗还说，越来越多的国家已启动人民币业务，人民币国际化正迅速发展，预计人民币在未来国际贸易活动中的参与度更高。

据玻政府公布的数据，截至7月底，玻利维亚以人民币结算的外贸额约为2.79亿元，主要涵盖锌、银、木制品等出口和汽车、资本货物等进口。

玻利维亚总统阿尔塞今年5月表示，玻将考虑使用人民币进行国际贸易结算的可能性，以应对美元短缺等问题。玻政府7月宣布，玻利维亚国有的联合银行已启动人民币交易业务。玻政府还计划在本国批准设立一家中资银行，以便进一步开展人民币业务。

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