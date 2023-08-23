人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>国际

玻利维亚经济部长：期待在“一带一路”合作框架下更好地使用人民币

2023年08月23日15:24 | 来源：新华社
小字号

　　新华社哈瓦那8月22日电（记者朱婉君 赵凯）拉巴斯消息：玻利维亚经济与公共财政部长马塞洛·蒙特内格罗22日在接受新华社记者视频采访时表示，该国人民币交易业务开局良好，期待在“一带一路”合作框架下更好地使用人民币。

　　蒙特内格罗表示，玻政府支持使用人民币进行国际贸易结算，使用人民币结算将为该国拓展外贸空间，期待在食品、能源等领域进一步推动对华出口，促进两国贸易平衡。

　　蒙特内格罗还说，越来越多的国家已启动人民币业务，人民币国际化正迅速发展，预计人民币在未来国际贸易活动中的参与度更高。

　　据玻政府公布的数据，截至7月底，玻利维亚以人民币结算的外贸额约为2.79亿元，主要涵盖锌、银、木制品等出口和汽车、资本货物等进口。

　　玻利维亚总统阿尔塞今年5月表示，玻将考虑使用人民币进行国际贸易结算的可能性，以应对美元短缺等问题。玻政府7月宣布，玻利维亚国有的联合银行已启动人民币交易业务。玻政府还计划在本国批准设立一家中资银行，以便进一步开展人民币业务。

(责编：崔越、刘洁妍)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部