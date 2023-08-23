新华社斯德哥尔摩8月22日电（记者付一鸣）一名美国学生开发出了一种从海洋中去除二氧化碳和石油产品的方法，22日，她因这一研究获得2023年“世界水周”论坛“斯德哥尔摩少年水奖”。

“世界水周”论坛当日发布新闻公报说，海洋吸收了空气中近三分之一的二氧化碳排放，每年还有130万加仑（约合492万升）的原油被泄漏到海洋中，这两个问题对海洋生物多样性和人类健康不断产生不利影响。美国学生娜奥米·帕克通过研究开发出了一种同时去除这些污染物的方法。

该奖项评审委员会表示：“获奖者用聚苯乙烯泡沫塑料创造出一种能够吸收海洋中二氧化碳和石油产品的‘海绵’，该学生建立了一个模型并在多种条件下进行了测试，甚至模拟了海浪，取得了令人印象深刻的结果。”

“世界水周”论坛由斯德哥尔摩国际水研究所于1990年创立，每年举办一次，是国际水资源利用和研究领域的权威论坛。“斯德哥尔摩少年水奖”是这一论坛所设奖项之一，旨在激发青少年对水资源和环境保护的兴趣，鼓励青少年发明并改进合理利用水资源的技术。

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