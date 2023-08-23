新华社北京8月23日电 综合新华社驻外记者报道：针对日本政府22日决定于8月24日启动福岛核污染水排海，遭到国际社会强烈批评和反对。多国人士和媒体指出，日方行为极不负责、危害无穷，敦促其立即撤回排海决定。

22日下午，由多个韩国市民团体组成的“阻止日本放射性污染水排海全国行动”和韩国最大在野党共同民主党分别在日本驻韩国大使馆前召开紧急记者会，抗议日本政府启动核污染水排海的决定。

“阻止日本放射性污染水排海全国行动”方面发表声明说，在福岛核污染水排海安全性无法得到专家确认的情况下，日本政府仍强推这一方案，这将破坏海洋环境、损害社会经济，给韩国和全世界带来负面影响，敦促日本政府立即撤回排海决定。

参加记者会的韩国市民团体“原子能安全和未来”代表李正允发言说：“福岛核污染水排海是犯罪行为，强烈要求日本政府撤回该决定。日方应积极展开国际合作并承诺将核污染水保管在陆地上。”

参加集会的市民手中高举“誓死反对（核污染水）排海”“大海不是日本的核垃圾场”“谴责杀死海洋的日本政府”等标语，面向日本驻韩国大使馆齐声高呼“（韩国）国民愤怒不安，立即撤回核污染水排海决定”等口号。

共同民主党“阻止福岛核电站污染水排海对策委员会”顾问、国会议员禹元植在记者会上表示，海洋是人类的共同资源，水更是生命之源。日本政府最终确定了核污染水排海日期，不顾其他国家和民众的损失，只为自身利益，恶劣至极。

共同民主党当天还在韩国国会举行国会议员紧急会议并发表题为《立即停止对全世界的核污染水恐怖袭击》的决议声明，指出“日本作为国际社会的一员，无视应尊重的国际法和国际标准，做出破坏性的决定，违背了《联合国海洋法公约》和《伦敦倾废公约》，强行进行核污染水排海”。“日本应立即撤回这一决定，从人类共同繁荣的角度出发，制定安全的核污染水处置方案”。

据今日俄罗斯通讯社22日报道，俄罗斯科学院中国与现代亚洲研究所日本研究中心主任瓦列里·基斯塔诺夫表示，日本计划将核污染水排海是极不负责的行为，受到国际社会反对。

俄罗斯《莫斯科共青团员报》22日援引专家观点报道说，日本政府“做出了错误决定”，将核污染水排海是令人愤慨的行为，是对整个亚太地区人民人权的侵犯。

《菲律宾星报》专栏作家李天荣说，日本政府的决定是“灾难性的”。太平洋不只属于日本，日本将核污染水排海的危害会持续很多年、影响多代人。“我们必须呼吁日本政府停止这一不负责任、错误、不道德且危险的计划。”

菲律宾“亚洲世纪”战略研究所副所长安娜·马林博格-乌伊认为，日本单方面决定将核污染水排海的做法是对国际环境保护相关法规的漠视。“这是一个非常严重的问题，它将影响包括菲律宾在内的许多国家。日本政府应听取周边国家的呼声，撤回这一单方面决定。”

斐济优先党议员凯坦·拉尔在接受当地媒体采访时谴责日本政府的决定，指出核污染水排海将威胁包括斐济在内整个太平洋地区岛民的生计。他说，太平洋岛国人民曾经目睹核污染带来的毁灭性后果，“我们不能坐视核阴影笼罩我们的海洋资源，不能让历史重演”，敦促日方立即停止核污染水排海计划。

斐济南太平洋大学新闻项目顾问卡林加·塞纳维拉特纳说，日本应尊重《南太平洋无核区条约》，尊重太平洋岛国人民的意愿，立即停止核污染水排海计划。（参与记者：刘恺、陆睿、孙一然、闫洁、杨云起、郭鑫惠）

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