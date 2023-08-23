人民网里约热内卢8月22日电 （记者宋亦然）当地时间8月22日，第18期中国援圭亚那医疗队乔治敦公立医院住院医师培训项目结业典礼在圭亚那卫生部成功举办。中国驻圭亚那大使郭海燕、圭卫生部部长安东尼、第18期中国援圭亚那医疗队队员、学员代表等出席了仪式。

安东尼、郭海燕与医疗队员以及学员代表合影。第18期中国援圭亚那医疗队供图

中国驻圭亚那大使郭海燕致辞。第18期中国援圭亚那医疗队供图

郭海燕表示，今年是援圭医疗队派遣30周年。30年来历届医疗队一直将临床教学、技能培训作为援外重点。第18期医疗队驻圭以来，在前一期医疗队培训项目基础上，开展了第二期住院医师规范化培训进阶班，进一步提高了圭住院医师医疗技术水平。郭海燕同时感谢安东尼对医疗队的支持和帮助，期待两国卫生事业深入合作，推进构建中圭卫生健康共同体。

圭卫生部部长安东尼致辞。第18期中国援圭亚那医疗队供图

安东尼表达了对第18期医疗队在圭亚那医师培训方面不懈努力的感激之情。他表示，技术传授进一步加深了两国医疗卫生领域的交流，增进了两国友谊。同时期待中国医疗队参与圭方更多医疗领域和区域培训，传授更多先进医疗理念和技术，不断助力圭亚那提升医疗卫生水平。

援圭医疗队队长褚薛慧致辞。第18期中国援圭亚那医疗队供图

医疗队队长褚薛慧对全体参训学员成功结业表示祝贺。他表示，在过去半年培训时间里，学员们不仅出色地完成培训内容、提升了临床诊疗技能，也与医疗队队员们结下了深厚的友谊。后续医疗队将会一如既往地推动规范化培训向更高、更广的方向发展，为圭亚那医疗发展作出更大贡献。

仪式最后，安东尼和郭海燕为学员代表颁发了结业证书。

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