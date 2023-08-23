尼日利亚中国文化中心成立十周年庆典活动现场。人民网记者 姜宣摄

人民网阿布贾8月22日电（记者姜宣） 8月20日，尼日利亚中国文化中心迎来成立十周年庆典。中共中央宣传部常务副部长、中国文化和旅游部部长胡和平率团出席活动，中国驻尼大使崔建春、公使衔参赞张仪、文化参赞兼中国文化中心主任李旭大，尼日利亚艺术文化和创意经济部常务秘书昂乌迪维及华侨华人代表等共350人出席了庆典。

胡和平对尼日利亚中国文化中心成立十周年表示热烈祝贺，向关心支持中心建设、中尼人文交流合作的各界人士表示诚挚感谢。他说，中心成立十年来，举办了一系列高水平、高质量的文化交流活动，有力发挥了中华文化海外传播、中国旅游海外推广的桥梁纽带作用，成为尼日利亚人民感受中华文化独特魅力、感知当代中国发展活力的重要平台，加深了两国人民传统友谊、促进了中尼友好。

胡和平表示，中方愿继续与尼方携手推动两国文化和旅游合作，提升双方人文交流广度、深度、温度，以交流促了解，以合作增友谊，为发展中尼战略伙伴关系，构建新时代中非命运共同体作出新的更大贡献。

昂乌迪维对中国文化中心成立十周年表示祝贺。她说，中国文化中心在促进两国关系和人文交流方面发挥了关键作用，已成为尼中文化、经济特征的重要部分。尼日利亚政府将进一步落实与中国的合作机制，将双边关系提升到崭新高度。

尼日利亚中国文化中心成立十周年庆典活动现场。人民网记者 姜宣摄

庆典上，来自中国的中央民族乐团和首都阿布贾奥布里兹乐团及其它文艺团体轮番登台演出，共同打造一场精彩的文艺盛宴。中国传统乐器古筝、笛子、二胡等与尼日利亚乐团现代管弦乐器以及尼本国传统乐器同台合奏中尼两国名曲，让演出充满了和谐协作、团结向上的温馨热烈气氛，受到了现场观众的热烈欢迎。

庆典还推出十周年图片展活动，精选了近几年中国驻尼使馆、中国文化中心及在尼中资企业在中国文化中心举办的各类活动，包括庆典、纪念、讲座、论坛、教学、培训、比赛、展览等共40幅，吸引了众多观众驻足观赏。

李旭大表示，中国文化中心作为文化阵地，发挥了宣传中国文化、讲好中国故事、促进人文交流、加强共通共融的巨大作用，实现了“小世界、大舞台”的工作目标。

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