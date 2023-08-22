新华社北京8月22日电 据外交部网站消息，外交部副部长孙卫东22日召见日本驻华大使垂秀夫，就日本政府宣布将于8月24日启动福岛核污染水排海提出严正交涉。

孙卫东指出，日本政府无视国际社会强烈质疑和反对，执意宣布即将启动福岛核污染水排海。这一行径公然向包括中国在内的周边国家和国际社会转嫁核污染风险、将一己私利凌驾于地区和世界各国民众长远福祉之上，极其自私自利，极不负责任。中方表示严重关切、强烈反对。

孙卫东强调，福岛核事故是迄今全球发生的最严重核事故之一，造成大量放射性物质泄漏，对海洋环境、食品安全和人类健康产生深远影响。海洋是全人类赖以生存的蓝色家园，不容日方随意倾倒核污染水。日方强推核污染水排海，无疑是在拿全球海洋环境和全人类健康当赌注。中方强烈敦促日方撤销错误决定，停止强推核污染水排海计划，以真诚态度同周边邻国善意沟通，以负责任方式加以处置，避免对全球海洋环境造成不可预测的破坏和危害。如日方一意孤行，中国政府将采取必要措施，坚定维护海洋环境、食品安全和公众健康。

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