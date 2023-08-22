新华社约翰内斯堡8月22日电 特稿：在南非，感受“金砖时间”的全球魅力

新华社记者韩梁 孙浩

和煦的暖阳、碧蓝的天空、带有金砖标志的旗帜、市民们的笑脸，构成一幅生动明艳的画卷，让人感受到“彩虹之国”南非的热情和活力。

应南非共和国总统拉马福萨邀请，国家主席习近平于8月21日至24日出席在南非约翰内斯堡举行的金砖国家领导人第十五次会晤并对南非进行国事访问。在南非期间，习近平主席还将同拉马福萨总统共同主持中非领导人对话会。

这是一场规模空前的盛会。南非已邀请众多非洲国家及“全球南方”国家领导人出席“金砖-非洲”会议和“金砖+”对话会。

这是一场全球瞩目的聚首。习近平主席将同南非及与会各方领导人一道，引领金砖机制行稳致远，发出维护多边主义、聚焦共同发展的响亮声音，为推动建设更美好的世界贡献智慧和力量。

在这里，触摸发展的蓬勃脉动，感受“金砖时间”的全球魅力。

推动全球发展的牵引力

中国到南非有多远？是跨越山海的近20小时航程，也可能是鼠标点击信息发送的一刹那。红酒、咖啡、博士茶……漫步位于厦门象屿的金砖国家商品服务中心，来自金砖国家的特色产品琳琅满目。借力跨境电商，拓展物流通道，在这个便利的经贸服务平台上，金砖国家商品正在走进更多中国寻常百姓家。

“金砖对于我们商人来说，是一个更为广阔的市场，是更多的‘金色’机遇。”在厦门经商的印度商人尼伦·阿南德谈起金砖合作，立刻打开了话匣子。从十多年前名不见经传的小公司，到如今拥有数百名员工的制鞋企业，阿南德所在企业的成长发展，得益于金砖机制开启的机遇之门。

2017年金砖国家领导人厦门会晤期间，习近平主席就指出，金砖合作的意义已超出五国范畴，承载着新兴市场国家和发展中国家乃至整个国际社会的期望。中国开创性提出“金砖+”合作理念，引领金砖合作迈入新阶段。

“越来越多国家想加入金砖，证明这是一个成功的合作模式，意味着多赢。我也想借助‘金砖+’开拓市场，将产品销往更多国家。”阿南德的笑容里满是期待。

多年来，“金砖+”模式不断深化拓展，成为新兴市场国家和发展中国家开展南南合作、实现联合自强的典范，也为拉动经济增长和全球发展提供有力牵引。

本次会晤将围绕“金砖与非洲：深化伙伴关系，促进彼此增长，实现可持续发展，加强包容性多边主义”主题，共同擘画金砖美好未来，将为“金砖+”注入新的生机和活力。与非洲携手同行，与发展中国家同声相应，正是对开放包容、合作共赢金砖精神的传承与践行。

南方中心是总部设在瑞士日内瓦的发展中国家政府间国际组织。在其执行主任卡洛斯·科雷亚看来，金砖国家合作机制“代表广大发展中国家的利益，真正聚焦发展，惠及民生”，让全球发展的版图更加全面均衡，为促进世界繁荣稳定作出不懈贡献，是金砖合作的要义所在。

完善全球治理的变革力

上海浦东，金砖国家新开发银行副行长兼首席财务官莱斯利·马斯多普对于即将举行的约翰内斯堡会晤充满期待。他最关心的议题之一就是新开发银行扩员。

金砖国家新开发银行成立于2015年，是习近平主席亲自关心和推动的金砖合作旗舰项目。2021年起，新开发银行开始接纳孟加拉国、埃及、阿拉伯联合酋长国和乌拉圭为新成员国。扩大的“朋友圈”，彰显出金砖国家合作机制的磁吸效应。

金砖合作机制“扩容”同样是本次会晤的重要议题之一。来自非洲、中东、亚洲、拉美等地区的发展中国家纷纷对金砖机制投下信任票，目前已有20多个国家正式申请加入金砖机制。

正如习近平主席所说，“金砖国家不是封闭的俱乐部，也不是排外的‘小圈子’，而是守望相助的大家庭、合作共赢的好伙伴”。中国一直是金砖扩员及加强金砖与其他伙伴关系的积极推动者。

前不久，西班牙媒体《起义报》发起一个提问：为什么这么多发展中国家对加入金砖国家合作机制感兴趣？

答案是时代潮流、发展大势。金砖国家机制诞生于新兴市场国家和发展中国家群体性崛起的历史大潮之中，代表了世界格局和国际秩序演变调整的前进方向。面对变乱交织的国际形势，面对单边主义、保护主义等逆流，面对全球治理体系的弊病，金砖国家致力于提升新兴市场国家和发展中国家的代表性和发言权，发出完善全球治理、倡导多边主义、追求公平正义的响亮声音。

答案是相互砥砺、相互成就。谈到孟加拉国申请加入金砖机制的原因，孟加拉国经济学家西迪基认为这是一场“双向奔赴”：加入金砖机制有助于提升自身政治经济影响力，与此同时，孟加拉国的地理位置优势，也有助于金砖国家打通新的贸易渠道，“链接”南亚和东南亚地区，实现互利共赢。

答案是“全球南方”团结自强。近年来，“全球南方”已经成为国际格局重要力量，在国际事务中更加自主自信，成为影响人心向背和国际秩序演变的关键变量。尼日利亚中国研究中心主任查尔斯·奥努纳伊朱说，金砖机制最大的意义在于回应了“全球南方”国家长久被忽视的呼声，致力于塑造更加开放、包容、透明的国际秩序。在他看来，金砖机制已经成为推动世界多极化进程中最具潜力的机制，“正在创造历史”。

促进文明交融的共生力

“合作”“机遇”“发展”“多元文化”“未来”……在约翰内斯堡，一群朝气蓬勃的南非青年谈到对金砖的理解，给出了自己的关键词。

这群年轻人正在学习的中医针灸专业，是约翰内斯堡大学最受欢迎、最难申请的专业之一。在中医临床教学基地，他们习练八段锦，在老师指导下学习针灸和推拿。

就读大学二年级的雷鲍内·莫纳马说，金砖合作对他这样的非洲青年而言，意味着先进技术、教育机会和多元文化。中医和针灸带来更好的教育机会和就业前景。“我希望日后能开一家中医诊所，治愈更多患者。”这名腼腆的大男孩说，“更重要的是，我们有机会了解和学习多元文化。”

约翰内斯堡大学针灸老师、博士生导师胡紫景说，中医药和针灸为海外民众提供了更多健康选择，有助于提升非洲国家的公共卫生和医疗水平。

五色交辉，相得益彰；八音合奏，终和且平。“金砖机制为拥有不同传统、文化和语言的国家提供思想理念交流的建设性平台，积极推动世界多极化进程和多样文明和谐发展，这是金砖机制具有吸引力的原因之一。”俄罗斯高等经济大学副校长维多利亚·帕诺娃说。

欧洲《现代外交》网站一篇文章写道，金砖影响力提升的一个重要原因在于其开放包容的特性，尤其体现在对不同发展模式、政治经济制度和现代化道路的接纳度。

在时代的洪流中，金砖国家不仅是发展的贡献者，变革的推动者，也是文明的守护者，未来的建设者。发展中国家的觉醒和脉动，不仅体现在经济增长、民生改善，还包括对适合本国国情的发展道路的探索，对不同文化在交流互鉴中和合共生的期待。在这方面，金砖国家、广大非洲国家都有很多共同话题。

习近平主席在南非媒体发表的署名文章中提到了南非乌班图思想和儒家思想的相通之处。他说，南非乌班图思想倡导“仁爱、共享”，同中国儒家“仁民爱物、天下大同”理念不谋而合。

约翰内斯堡大学非洲-中国研究中心主任戴维·蒙亚埃对此深有共鸣。他说，乌班图思想和儒家思想都强调以人为本，倡导团结、友爱、和谐、对他人抱有同理心，“因为我们彼此相连，命运与共”。

以约翰内斯堡会晤为新的起点，金砖大家庭将继续阔步向前，开启共同发展的机遇之门，拥抱共同繁荣的绚丽彩虹，为人类文明进步作出新的更大贡献。（参与记者：刘万利、金正、谢江、郑开君、马峥、杨依军、付敏、陈旺、周蕊、王其冰、孙楠、郭骏、安晓萌）

(责编：王禹蘅、杨牧)