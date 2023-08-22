新华社基加利8月22日电 特稿：借力清洁能源 共谋绿色发展——中非合作共创未来

新华社记者

金砖国家领导人第十五次会晤即将在南非约翰内斯堡举行，主题是“金砖与非洲：深化伙伴关系，促进彼此增长，实现可持续发展，加强包容性多边主义”。近年来，中国与非洲国家不断加强能源合作，在保障能源供应安全的同时，有效推动非洲绿色低碳转型与可持续发展，取得一系列合作成果。

合作打造“绿色引擎”

近年来，中国高度重视与非洲国家在清洁能源领域的合作，已在非洲实施了数百个清洁能源发电和电网项目，南非德阿风电站、肯尼亚加里萨光伏电站、卢旺达那巴龙格河二号水电站等成为当地发展清洁能源的标志性项目。

在南非，中企承建的德阿风电项目于2017年并网发电，总装机容量24.45万千瓦。项目建设运营有效缓解南非电力供应短缺局面，有力推动当地经济发展，改善当地生态环境保护。南非资深外交官格勒布勒表示，这一项目正改变南非能源结构。

在肯尼亚，中企承建的东非最大光伏电站——加里萨50兆瓦光伏发电站2019年正式投入运营。这一电站可以满足7万户家庭共计38万多人的用电需求，有效缓解当地“电荒”。肯尼亚能源领域专家戈齐说，这一项目改善了肯尼亚北部民众生活，让肯尼亚发展太阳能等可再生能源“从梦想走进现实”。

在卢旺达，中企承建的卢旺达那巴龙格河二号水电站项目7月成功截流，标志着水电站主体工程全面开工。这一大型多功能综合性水利水电开发项目建成后，将极大缓解该国电力短缺局面，减少卢旺达对不可再生能源的依赖。卢旺达北方省省长尼拉鲁盖罗表示，该项目将有效带动地方经济发展，改善卢旺达人民福祉。

近年来，中国企业和包括全球能源互联网发展合作组织在内的研究机构积极为非洲区域组织、政府和企业等提供咨询服务，开展能源电力、产业园区发展规划研究，培养相关领域人才，增强了非洲国家清洁能源发展的基础能力。

助力绿色能源转型

在全球能源领域，中国持续通过分享产品、技术和经验，帮助其他发展中国家消除能源贫困，缩小能源可及性差距。

2021年，肯尼亚启动梅嫩加伊地热开发，一期规划的发电装机容量为105兆瓦。中国浙江开山集团获得一期首个35兆瓦地热发电站——索西安地热电站的总承包。项目于2021年1月开工，今年6月底投产送电。索西安地热电站是非洲首个从设计、产品生产到建设、调试完全由中国企业独立完成的地热发电站。“100%中国技术”让这个地热发电站备受关注。

肯尼亚地热开发公司的项目工程师摩西·卡丘莫认为，索西安地热电站极具示范意义，中国设备和施工质量在运营阶段表现稳定，肯尼亚地热发电领域将应用更多的中国工程技术和金融模式，从而加速推进能源转型。

在可再生能源领域，中国拥有的丰富经验和先进技术给肯尼亚电力行业协会主席乔治·阿卢鲁留下深刻印象。他指出，肯尼亚拥有丰富的可再生能源，双方合作将为肯尼亚乃至非洲的绿色发展注入动能。

不仅如此，中国还积极推动中国标准在可再生能源领域的应用。在卢旺达那巴龙格河二号水电站项目的建设过程中，由于水电站大坝地基属于淤泥质软基，在这种基础上进行软岩筑坝属于世界级难题。为解决坝基处理问题，项目组联合中国国内多家科研单位进行攻关，最终确定处理方案。在此过程中，中国标准、尤其是中国材料标准，得到相关各方认可，在某些技术环节得到采用。

卢旺达能源发展有限公司总经理费利克斯接受采访时表示，中国在水电站建设方面有丰富经验，那巴龙格河二号水电站项目使用的设备是从中国进口的，项目建设过程中也采用了不少中国标准，期待更多中国企业与卢方合作。

能源合作前景广阔

非洲拥有丰富的水能、太阳能和风能等可再生能源，但目前开发比例不高。

联合国非洲经济委员会认为，太阳能、风能和水能等可再生能源是满足非洲大陆迅速增长的电力需求的可行替代能源。作为发展太阳能较早的非洲国家，肯尼亚已启动国家可再生能源计划。根据肯尼亚制定的2030年愿景，该国将在2030年前实现100%清洁能源发电，这其中地热发电的装机容量将达1600兆瓦，占全国发电量的60%。

中国江西国际经济技术合作有限公司肯尼亚加里萨太阳能项目经理刘懿超对中非在光伏产业领域的合作充满信心。他说，光伏电站项目建设周期短，绿色环保，装机容量大，能立竿见影地解决当地用电短缺问题。帮助非洲国家开发绿色能源，惠及非洲民众，正是中国企业走进非洲的目标之一。

如今，在中非合作论坛框架下，中国和非洲加强发展战略对接和政策协调，建立起新时代中非应对气候变化战略合作伙伴关系，携手构建新时代中非命运共同体。

肯尼亚国际关系问题专家卡文斯·阿德希尔认为，中国始终与非洲各国并肩合作，成为非洲大陆开发太阳能和风能的主要合作伙伴。中国不仅在推动自身能源领域的“绿色革命”，中国资本、技术和知识也助力非洲大陆加快实现碳中和进程，期待非中在清洁能源议题上开展更多务实合作。（执笔记者：吉莉；参与记者：刘万利、黎华玲、李卓群、王雷、谢江、周楚昀、杨臻）

(责编：王禹蘅、杨牧)