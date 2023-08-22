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伊朗官员：对规定时间内完成伊美换囚和资产解冻协议持乐观态度-新华网

2023年08月22日17:16 | 来源：新华社
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　　新华社德黑兰8月22日电（记者沙达提）据伊朗伊斯兰共和国通讯社（伊通社）报道，伊朗外交部发言人纳赛尔·卡纳尼21日表示，伊朗与美国达成换囚和资产解冻协议的期限为两个月，目前协议实施进展顺利。

　　卡纳尼在当天举行的新闻发布会上表示，他对协议在规定的时限内完成持乐观态度。他说，双方最近仅就换囚、解冻伊朗被冻结资产和取消制裁等问题开展间接对话，并强调，伊朗没有计划在定于9月举行的第78届联大期间或在其他地方与美国举行直接会谈。

　　本月10日，美国白宫国家安全委员会发言人阿德里安娜·沃森发表声明说，美方得到来自伊朗方面的确认，被关押在伊监狱的5名美国公民已被释放，目前处于软禁状态。沃森说，为确保这5人最终获释，美方正与伊方进行谈判。

　　另据伊通社10日报道，伊朗与美国日前达成一项换囚协议，双方将有条件释放多名彼此拘押的对方人员。报道说，根据双方初步达成的协议，伊朗在海外被冻结的数十亿美元资产也将被解冻，其中包括在韩国的60亿美元资产和在伊拉克贸易银行的大量资产。此次换囚协议涉及的美方人员已被转移出狱，将在资金汇入伊朗指定账户后获释。

(责编：王禹蘅、杨牧)

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