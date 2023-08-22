新华社北京8月22日电 题：强推核污染水排海 日政客不仁不义

新华社记者

日本政府22日宣布，日本福岛第一核电站核污染水将于24日起开始排海。日本政府无视国内外反对呼声，不顾国际社会对排海计划正当性、合法性、安全性的质疑，漠视排海计划损害全球海洋环境和人类健康的风险，执意推进核污染水排海计划，是极端自私和不负责任的行为，凸显一些日本政客在面对人类共同生存等全球问题时的不仁不义。

2011年发生的福岛核事故是迄今全球发生的最严重核事故之一，造成大量放射性物质泄漏。日本政府准备排入太平洋的核污染水接触过福岛第一核电站堆芯熔毁的核燃料，其含有的放射性物质极其复杂，对海洋生态环境、食品安全和人类健康的潜在危害不容忽视。福岛沿岸洋流强劲，如果将核污染水排入大海，有关放射性核素将逐渐蔓延至全球海域，将给全人类带来风险。

兹事体大。日本政府做出排核污染水入海决定以来，国际社会质疑和反对的声浪从未停止。太平洋岛国论坛秘书长亨利·普纳说，对于日本核污染水排海计划，“想想就不寒而栗”。韩国共同民主党决定考虑提案立法全面禁止日本海产进口，已有超过105万韩国民众参与到该党发起的反对日本核污染水排海签名活动中。在日本国内，日本全国渔业协会联合会、福岛县、宫城县渔业协会都坚持反对核污染水排海。“禁止原子弹氢弹日本国民会议”共同议长藤本泰成表示，不能允许放射性物质进一步污染环境。《琉球新报》发表评论说，强行排放核污染水，是对那些为了早日恢复福岛家园的人们的背叛和抛弃，是对人权的重大侵害。

面对质疑和担忧，日本政客不是用耐心和科学的论证来释疑，而是耍弄手段，敷衍塞责，企图欺骗世界，蒙混过关。日方坚持把经过“多核素处理系统（ALPS）”处理的核污染水称为“处理水”，认为所谓“处理水”已达标可排，但国际社会对福岛核污染水处理装置的安全性、有效性与可持续性始终存有疑虑。2022年12月，美国全国海洋实验室协会发表声明指出，日本缺乏足够和准确的科学数据来支持其安全保证，而有充分的数据支持对日本排放核污染水的严重担忧。日本政府还利用北约峰会、东亚合作系列外长会、东加勒比渔业部长会议等场合，为福岛核污染水排海计划狡辩。然而，日方的文过饰非无法“漂白”其核污染水排海计划。日本媒体不久前公布的一项民调显示，超过80%的日本民众认为日本政府关于核污染水排海的解释不充分。

日方核污水排海决定罔顾全球公众健康，是为不仁。对于核污染水，日本经济产业省曾提出5种处置方案。日本政府专家委员会承认，蒸汽排放、新建储罐、水泥固化等方案成本高，排海是最便宜的方法，且对日自身的污染风险最小。日方选择经济代价最小的排海方案，却把核污染的风险转嫁给全世界，这种把经济算计凌驾在各国民众健康之上的行为，充分凸显一些日本政客的自私自利和冷漠无情。

日方决定罔顾相关国际义务，是为不义。根据《联合国海洋法公约》相关条文，各国应采取一切必要措施，确保其管辖或管理范围内的事件或活动所造成的污染不扩大至其主权权利行使区域之外。然而很明显，在排污入海问题上，日本政府并没有采取“一切必要措施”。日本政府无视各方合理关切和反对，没有同国际社会特别是利益攸关方充分协商，坚持强推排海计划，拒绝讨论其他安全处置方案。日方作为国际社会一员，却无视理应承担的国际义务，与其自我标榜的国际社会负责任一员的说法完全不符。

核污染水排海是没有先例的冒险，充满不确定性。这既是一个科学问题，也是一个态度问题。日方应正视各方正当关切和专家不同意见，履行应尽的道义责任和国际法义务，停止强推排海计划，以真正负责任的态度和安全有效的方式处置福岛核污染水，并接受严格的国际监督，而不是一意孤行。如果日方坚持其不仁不义之举，只会更加失信于国际社会。

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