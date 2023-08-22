新华社金边8月22日电（记者吴长伟）柬埔寨第七届国会第一次会议22日在金边表决通过洪玛奈为新一届政府首相，并通过了国会领导人和内阁成员人选提名。

柬埔寨人民党中央常委、国会第二副主席昆索达莉当选国会主席。内阁成员人选和国会10个委员会的主席、副主席人选也在当日投票中获得通过。

洪玛奈在当选后对国会发表讲话，向各位议员表示感谢，表示新一届政府将致力于加快社会经济发展，推动实施更深层次、更广泛的改革。

洪玛奈1977年10月出生于柬埔寨磅湛省，1999年毕业于美国西点军校，后分别在美国纽约大学和英国布里斯托大学获得经济学硕士学位和经济学博士学位，2018年出任柬埔寨王家军副总司令和陆军司令，同年进入人民党中央常委会。

今年7月26日，柬埔寨首相洪森表示，他将不再担任首相，柬埔寨人民党未来首相候选人洪玛奈将领导新政府。8月7日，柬埔寨国王诺罗敦·西哈莫尼签署王令，任命洪玛奈为新首相，任期5年。根据相关规定，洪玛奈需要在8月22日举行的国民议会赢得信任投票才能正式成为新首相。

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