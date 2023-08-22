新华社华盛顿8月21日电 美国前总统特朗普21日称，他将于24日就涉嫌推翻2020年总统选举佐治亚州结果向该州司法当局自首。

特朗普在他创建的社交平台“真实社交”上发文表示，他将于24日赴亚特兰大自首。他严厉抨击调查该案的富尔顿县地区检察官法妮·威利斯，称威利斯对他的调查为“猎巫行动”。

8月14日，特朗普和另外18人因涉嫌推翻美国2020年总统选举佐治亚州结果被该州一大陪审团起诉。其中，特朗普被控13项罪名。其他被告包括前白宫办公厅主任马克·梅多斯以及特朗普律师鲁迪·朱利安尼、约翰·伊斯特曼等人。

威利斯8月14日晚在一场记者会上说，已对所有被告发出逮捕令，每名被告须在8月25日中午前自首。

这是特朗普2021年卸任以来第四次被起诉。本月初，特朗普因涉嫌试图推翻2020年美国总统选举结果被一联邦大陪审团起诉。

共和党人特朗普于2017年1月至2021年1月担任美国总统。去年11月，他宣布再次竞选美国总统，目前在民调中领先其他共和党总统竞选人。

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