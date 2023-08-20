人民网约翰内斯堡8月19日电 （记者闫韫明）由中铁十八局集团承建的马达加斯加9号国道二期二标段项目18日竣工。马达加斯加总统拉乔利纳和总理恩蔡等出席竣工仪式。

中铁十八局集团国际公司副总经理邱玉良介绍，9号国道二期项目二标段连接马西南部城镇贝瓦依和曼扎，全长约78公里。曼戈基大桥建成后，将与9号国道联通，改变该道路季节性通车的现状，打通游客前往马重要旅游目的地穆龙达瓦的通道，促进旅游业发展，同时将为完善马公路交通网、促进沿线农业发展、提高就业率和增进民生福祉等发挥积极作用。

拉乔利纳表示，9号国道通车后，从西南沿海城市图利亚拉到曼扎的路程将由原来的2天缩短到5个小时，极大方便沿线百姓出行。他还表示，曼戈基大桥建成后长度为878米，将成为马最长的桥梁。

自2004年进入马达加斯加建筑市场以来，中铁十八局集团先后承建了1号、8号、34号国道、9号国道一期、9号国道二期，北方镇大桥、12A国道等一批重点项目和农业灌溉、城市供水等民生工程，承建的马达加斯加鲁班工坊也已投入使用。

(责编：王禹蘅、张悦)